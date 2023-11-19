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ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ? Yarın, 20 Kasım Pazartesi günü okul var mı, ara tatil uzatıldı mı? Valilikten açıklama!

19.11.2023 17:24 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini gösteren şiddetli fırtınanın ardından ara tatilin uzatılması durumuna dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Öğrenciler okul tatil duyuruları için valilikten gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Zonguldak'ta okulların tatil olmasına ilişkin açıklama geldi. Peki, yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi günü okul var mı, valilikten açıklama geldi mi? İşte detaylar...

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ? Yarın, 20 Kasım Pazartesi günü okul var mı, ara tatil uzatıldı mı? Valilikten açıklama!

Zonguldak'ta görülen şiddetli fırtına ve yer yer kar yağmasının ardından okulların tatil olma durumu gündemde yer aldı. Bilindiği üzere okullarda 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayan ara tatil 17 Kasım 2023 Cuma sona ermişti. Hafta sonu etkisini gösteren şiddetli fırtınanın ardından okullarda sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Zonguldak'ta okulların tatil olması durumuna ilişkin İstanbul Valiliği'den açıklama yapıldı. Peki, Zonguldak'ta kar tatili var mı, yok mu? İşte detaylı bilgiler...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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kar tatili

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında ara tatile çıkan okullar 20 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime kaldığı yerden devam edecek. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle Zonguldak'ta okulların tatil edilmesi durumuna ilişkin valilikten son dakika açıklaması geldi.

Zonguldak Valiliği, il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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