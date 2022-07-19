HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta şoke eden olay! 'Camiyi yakacağım' diyerek dehşet saçtı

Zonguldak'ta şoke eden olay! 'Camiyi yakacağım' diyerek dehşet saçtı

19.07.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Ümit K. (22) isimli şahıs, gece saatlerinde Acılık Hz. Ali Camii'ne gelerek dehşet saçtı. "Camiyi yakacağım" diyerek içeri giren şahıs, caminin halısını yakarak çöp kutusuna zarar verdi. Ardından camiden çıkan Ümit K., dışarıda bulunan park halindeki araçlara da zarar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ümit K.’yi gözaltına aldı. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Zonguldak'ta şoke eden olay! 'Camiyi yakacağım' diyerek dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre korkutan olay, önceki gece saat 04.00 sıralarında Acılık Hz. Ali camiinde meydana geldi. İddiaya göre Ümit K. (22) isimli şahıs, "Camiyi yakacağım" diyerek içeri girip, caminin halısını yakarak çöp kutusuna zarar verdi. Ardından camiden çıkan Ümit K. dışarıda bulunan park halindeki araçlara da zarar verdi. Olayı gören Emlak Müdürlüğü güvenlik görevlileri hemen durumu polis ekiplerin haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ümit K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ümit K., mala zarar verme suçundan işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

AW670907_02

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren İl Müftü Yardımcısı Tahir Erçin, "Sabah 04.00-04.30 arasında bir vatandaş bu bölgede bulunan plastik çöp kovasını ve camide ilan olarak astığımız ilanları toplayıp çöp kutusunda toplayıp ve ateşe vermiş. Cami girişinde bulunan son cemaat mali dediğimiz bu bölgede halıfleks vardı. Halının ateş alması sonucu bu bölgede lokal yangın meydana geldi. Bunun üzerine kaçtı ve dışarıdaki birkaç araca zarar verdi. Karşıdaki inşatta çalışan güvenlik arkadaş durumu fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Ekipler şahsı yakalayarak gözaltına almış. Çok şükür ki bu olay çok büyümeden önlenmiş oldu” şeklinde konuştu.

AW670907_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belediye Başkanı canlı yayın açıp yardım istemişti! Yangının verdiği zarar sabah ortaya çıktı: Yürek burkan karelerBelediye Başkanı canlı yayın açıp yardım istemişti! Yangının verdiği zarar sabah ortaya çıktı: Yürek burkan kareler
Erdoğan'ın 'KYK' açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!Erdoğan'ın 'KYK' açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
Üniversite yakınında yangın! "Sebebi..."Üniversite yakınında yangın! "Sebebi..."
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cübbeli Ahmet'ten kaset yanıtı: Çıkarmayan melundur

Cübbeli Ahmet'ten kaset yanıtı: Çıkarmayan melundur

Bakan Koca "40 katına çıktı diyerek" açıkladı: Yeniden kapanma...

Bakan Koca "40 katına çıktı diyerek" açıkladı: Yeniden kapanma...

'Tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti! Annesi bakın kim çıktı

'Tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti! Annesi bakın kim çıktı

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Bakan Soylu'nun kuzenine silahlı saldırıda yeni gelişme!

Bakan Soylu'nun kuzenine silahlı saldırıda yeni gelişme!

Bir anda araç denize uçtu! Şok vites detayı

Bir anda araç denize uçtu! Şok vites detayı

İlginizi Çekebilir

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.