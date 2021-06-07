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  4. Zonguldak'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Kaçan arkadaşlarına taş ve sopalarla saldırdılar

Zonguldak'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Kaçan arkadaşlarına taş ve sopalarla saldırdılar

07.06.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde O.D.'nin eşi, evlerinde kocasıyla alkol alan arkadaşı G.İ.'nin kendisine tacizde bulunduğu iddia edince ortalık karıştı. Evden kaçıp yoldan geçen bir araca binerek uzaklaşan G.İ.'yi kovalayan O.D. ve arkadaşı Y.D., durdurdukları araca taş ve sopalarla zarar verdi.

Zonguldak'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Kaçan arkadaşlarına taş ve sopalarla saldırdılar

Olay, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Y.D. ve G.İ., arkadaşları O.D.'nin evinde buluşarak birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra O.D.'nin ismi öğrenilemeyen eşi, G.İ.'nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia ederek evde çığlık attı.

ARACA ZARAR VERDİLER

Tepkiler üzerine evden kaçan G.İ., yoldan geçen bir araca "Beni kovalıyorlar ağabey. Kurtar beni" diyerek bindi. O.D. ve Y.D., kendi araçlarıyla takip ettikleri otomobili durdurdu. G.İ., yaşanan tartışma sırasında araçtan inerek yaya olarak kaçtı. O.D. ve Y.D. ise taş ve sopalarla araca zarar vererek camlarını kırdı.

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ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sesler üzerine dışarı çıkan mahalleli ise polise haber verdi. O.D. ve Y.D. ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, G.İ., Y.D. ve O.D.'yi yakalayarak polis merkezine götürdü.

Otomobil sürücüsü E.A. ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)


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Zonguldak taciz

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