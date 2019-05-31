HABER

Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 23:16 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından aranan işçinin, cenazesine ulaşıldı.

Sapça mevkisinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan bir işçi, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, göçükte mahsur kalan diğer maden işçisi Erol Maraz'ın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait tahlisiye ekibinin yanı sıra çevre maden ocaklarında çalışan işçilerin yardımıyla aranan Maraz'ın, cenazesine ulaşıldı.

Yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan cenaze, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde iftar yaptıEkrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde iftar yaptı
Uşak’ta Kadir Gecesi’nde camiler dolduUşak’ta Kadir Gecesi’nde camiler doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak maden ocağı göçük

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Tarihi kalede korkunç olay!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Marmaray'da arıza! Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da arıza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.