Zonguldak’ta 17 yaşındaki kızın yaşamını yitirmesi

Zonguldak'ta, şeker komasına girerek hayatını kaybettiği iddia edilen 17 yaşındaki Dilara Kilcioğlu'nun babası Yıldıray Kilcioğlu, kızının ölümüyle ilgili kamuoyunda çıkan haberlere tepki gösterdi. Devrek ilçesine bağlı Eğerci köyünde yaşayan ve bir süredir diyabet nedeniyle Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde tedavi gören Dilara Kilcioğlu, 20 Ekim'de fenalaşmasının ardından ailesi tarafından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeker komasına girdiği belirlenen Dilara, önce özel bir hastaneye daha sonra da Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Genç kız, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dilara Kilcioğlu'nun cenazesi, dün öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Baba Yıldıray Kilcioğlu ise kızının ölümüyle ilgili kamuoyunda çıkan haberlere tepki gösterdi. - "Çocuklarımın hiçbir tedavisini aksatmadım" Baba Kilcioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının tedavisini gerçekleştiren İlknur Arslanoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili, doktorlarının yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Kızlarının tedavisi için Düzce'deki hastaneye gidemediği iddiasına tepki gösteren Kilcioğlu, "Parasızlıktan değil, çocuklarımın hiçbir tedavisini aksatmadım. Ulaşımım zor olduğu müddetçe özel araba tuttum, Düzce'ye yetiştim. Bu şartlar bana uzak geldikçe en son çare olarak buradan özel taksi tutarak Düzce'ye gidiyordum." dedi. - "Benim doktoruma bir tepkim yok" Çocuğunun sıvı kaybı olduğunun ortaya çıktığını dile getiren Kilcioğlu, "Sıvı takviyesi verilmediğinden doktorları da öyle söyledi. Şeker komasına girdi ve kalbi durdu. Kalbi durmasıyla 15-20 dakika müdahale içerisinde geri getirdiler. Bizi üniversite hastanesine sevk ettiler. Yoğun bakıma çıkarken asansörün kapısında çocuğumun kalbi durdu. Müdahaleyle yeniden geri geldi. Yoğun bakıma çıkardık. 10 dakika sonra doktor bilgi vermeye geldi. Çocuk içeri girdiğinde kalbi tekrar durdu. Böbrek yetmezliği çıktığını, her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi. Bir saat sonra haberini aldık." diye konuştu. Baba Kilcioğlu, doktor İlknur Arslanoğlu'nun her zaman kendilerine destek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: