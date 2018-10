Zonguldak’ta 17 yaşındaki kızın yaşamını yitirmesi

Baba Kilcioğlu, doktor İlknur Arslanoğlu'nun her zaman kendilerine destek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

Çocuğunun sıvı kaybı olduğunun ortaya çıktığını dile getiren Kilcioğlu, "Sıvı takviyesi verilmediğinden doktorları da öyle söyledi. Şeker komasına girdi ve kalbi durdu. Kalbi durmasıyla 15-20 dakika müdahale içerisinde geri getirdiler. Bizi üniversite hastanesine sevk ettiler. Yoğun bakıma çıkarken asansörün kapısında çocuğumun kalbi durdu. Müdahaleyle yeniden geri geldi. Yoğun bakıma çıkardık. 10 dakika sonra doktor bilgi vermeye geldi. Çocuk içeri girdiğinde kalbi tekrar durdu. Böbrek yetmezliği çıktığını, her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi. Bir saat sonra haberini aldık." diye konuştu.

"Doktorumuz Düzce’den kalktı buraya geldi. Benim çocuğuma her imkanı gösterdi. 'Parasızlık' diyorlar alakası yok. Param olmadığı zaman doktorum 'Atla gel' dedi, doktorumuz her zaman yanımızdaydı. Benim doktoruma bir tepkim yok. Doktorum ayağıma kadar geldi. Hastalık sürecinde her şey akışında normaldi."

- "Büyük bir üzüntü ve şokla sarsıldım"

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, aileyi ekip olarak sevdikleri ve tanıdıklarını anlattı.

Dilara'nın ölüm haberini aldıklarında yüreğine ateş düştüğünü aktaran Arslanoğlu, "Büyük bir üzüntü ve şokla sarsıldım haberi alınca. İlk başta kabullenmedim. Ciddi bir hastalık tabii ki beklenmeyen ölümler çok seyrek de olsa olabilir. Ama şeker koması dediğimiz ölüm, bilinen hastalarda önlenebilir bir şey." şeklinde konuştu.

Arslanoğlu, 'Keşke dememek' için diyabetli çocukların ailelere uyarılarda bulunarak, "Diyabetli olan hastalarımıza 2 önemli mesajımız var. Hastamızın normal zamanlarında çocuklarımızın düzenli kontrolleri aksatılmamalı. Çocuğun iyi görünmesi onları aldatmasın, kontrolün gecikmesi büyük sorunlara yol açıyor." ifadesini kullandı.