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Zonguldak’ta 3 bin 40 paket kaçak sigara yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (K.İ.M.) ekiplerince 3 bin 40 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kdz.

Zonguldak’ta Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (K.İ.M.) ekiplerince 3 bin 40 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kdz. Ereğli Limanı’na yanaşan yabancı bayraklı gemide yapılan aramada 3 bin 40 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten işlem başlatıldı. Olayla ilgili Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sürüyor.

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