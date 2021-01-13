Zonguldak’ta 39 aranan şahıstan 15’i tutuklandı

Zonguldak Emniyeti’nin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 39 aranan şahıs yakalandı. 15’i ise işledikleri suçlar sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak genelinde 01-11 Ocak 2021 tarihleri arasında “Aranan Şahısların Yakalanması” çalışmalarında; Asayiş suçlarından (38), Narkotik suçlarından (1) şahıs olmak üzere (39) aranan şahıs yakalandı.

Zonguldak İl Merkezi ile Ereğli, Çaycuma ve Devrek ilçelerinde yakalanan şahıslardan; 0-5 yıl arası 12 şahıs, 5-10 yıl arası 1 şahıs, 10-20 yıl arası 2 şahıs olmak üzere toplam 15 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu şahıslardan 5 yıl ve üzeri cezasıyla aranan şahıslar ise şöyle:

“C.S “Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve tutuklunun kaçması” suçlarından 19 yıl 9 ay hapis cezası. Ö.Ç “Hırsızlık” suçundan 9 yıl hapis cezası. M.A “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 12 yıl 7 gün hapis cezası.”

