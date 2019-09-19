Zonguldak'ta DEAŞ davası

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu şüpheliler Amer Abdulkerim Zeidan, Walid Halaf ve Zeidan Abdulkerim Zeidan ile tutuksuz sanık Sulaf Alwan ve avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Sulaf Alwan, savunmasında diğer sanıklardan ikisinin dayısı, birinin ise erkek kardeşi olduğunu belirterek, "Bizi aldıkları zaman ben kardeşimin yanında evde oturuyordum. O ev dayıma aitti ve kardeşimle birlikte oturuyorlardı. Benim olaydan bilgim yoktu. Ben oraya misafir olarak gelmiştim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Sanık Amer Abdulkerim Zeidan, kendisinin DEAŞ üyesi olmadığını ve örgüte katılmadığını öne sürerek, "Örgüt Irak'ın El Anbar kentini işgal ettiği sırada orada yaşıyorduk. Bölgedeki halk olarak korkmuştuk. Orada ya örgüte katılacaktık ya da örgüt bizi öldürecekti. Biz de oradan kaçmaya karar verdik. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.