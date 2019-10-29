HABER

Zonguldak’ta silahlı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 18:27 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde galericilik yapan bir kişi dükkanının önünde oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde galericilik yapan bir kişi dükkanının önünde oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki bir otomobil galerisinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil galerisi sahibi Mustafa Beşikçi dükkanının önünde arkadaşı ile birlikte sohbet ederken daha önceden aralarında husumet bulunan Ahmet K. ile Ahmet Y. geldi. Ahmet K. belinden çıkardığı silahla Mustafa Beşikçi’nin ayaklarına yakın mesafeden 5 el ateş etti. Silahlı saldırgan ve yanındaki arkadaşı olay yerinden hızla uzaklaşırken Mustafa Beşikçi’ye ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşları yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri Mustafa Beşikçi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ayaklarından yaralanan Mustafa Beşikçi ise olay yerine gelen 112 Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, polis kaçan zanlıları her yerde arıyor.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Kamyon, motosiklete çarptı; baba öldü, oğlu yaralıKamyon, motosiklete çarptı; baba öldü, oğlu yaralı
Yönetmen önce sert çıktı, sonra özür dilediYönetmen önce sert çıktı, sonra özür diledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Mardin'de okulda korkunç iddia: Öğretmenden epilepsi öğrencisine darp

Mardin'de okulda korkunç iddia: Oğlumun psikolojisi bozuldu

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.