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  4. Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

29.06.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ilçede tefecilik yaparak vatandaşları mağdur eden, haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, L.Ö. (53), A.R.E. (38), E.K. (34), İ.Ö. (52), S.D. (24) ile M.C.Ö. (24) gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda senet, ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.D. ve M.C.Ö, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Zonguldak

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