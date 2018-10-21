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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 23:15 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı

Zonguldak'ta, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17-21 Ekim tarihlerinde İstanbul'dan kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getirdiği ileri sürülen kişilere yönelik "Narko Kapan" operasyonu başlattı.

Kilimli ilçesi merkezli düzenlenen operasyonda, 224 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 45 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 18 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu kullanmaktan 8 kişi hakkında işlem yapılırken, 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan M.D, Ş.A, Y.K, E.K, R.Ö, H.A, E.A. ve G.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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