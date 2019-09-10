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Zonguldak'taki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 17:17 | Son Güncelleme

Çaycuma ilçesinde Özbekistan uyruklu kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Özbekistan uyruklu kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Özbekistan uyruklu Ozodkhon A'yı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Vedat K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Çaycuma ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde dün bir iş yerine gelen Vedat K, burada çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon A'ya (24) pompalı tüfekle ateş etmiş, iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Olay yerinden kaçan Vedat K, Çaycuma Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Perşembe beldesi Basat köyünde yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çaycuma Özbekistan tutklanma Zonguldak

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