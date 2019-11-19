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Zonguldak'taki cinayetin sanığına 12 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 13:17 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesinde 2013'te damadının kız kardeşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtayın bozma kararının ardından tekrar yargılanan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 2013'te damadının kız kardeşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Sanem Kulan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Hasan Yoldaş ise duruşmada yer almadı.

Son duruşma ile Yargıtayın esastan bozduğu kararı tekrar görüşen mahkeme heyeti, sanığa, maktulü ''haksız tahrik altında kasten öldürdüğü'' gerekçesiyle 12 yıl hapis cezası verdi.

Anne Firdevs Kulan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın tutuklanmasını istediğini belirterek, "Sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını istiyorum. Evladımın kanı yerde kalmasın. Sanık 12 yıl hapis cezası aldı. Karara itiraz edeceğiz." dedi.

- Olay

Ereğli ilçesinde, 10 Ekim 2013'te Murtaza Mahallesi'nde yaşayan Sanem Kulan ve Hasan Yoldaş'tan haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde her ikisini de yaralı halde bulmuştu. Kulan hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmiş, Yoldaş ise taburcu edildikten sonra nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Sanık Yoldaş, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki 2015'teki duruşmada 15 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Yargıtay tarafından 6 Mart 2019'da Hasan Yoldaş'a verilen 15 yıl hapis cezası, sanığın hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralanması nedeniyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası öngören TCK'nın 29'uncu maddesinin uygulanması sırasında azami düzeye yakın indirim yapılması yerine, makul düzeyde indirim yapıldığı gerekçesiyle kararın sanık lehine bozulmasına karar verilmişti.

Yargıtayın esastan bozma kararının ardından 3 Mayıs'ta yeniden görülen duruşmada Yoldaş, tahliye edilmişti.

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