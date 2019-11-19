Zonguldak'taki cinayetin sanığına 12 yıl hapis cezası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 2013'te damadının kız kardeşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Sanem Kulan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Hasan Yoldaş ise duruşmada yer almadı.

Son duruşma ile Yargıtayın esastan bozduğu kararı tekrar görüşen mahkeme heyeti, sanığa, maktulü ''haksız tahrik altında kasten öldürdüğü'' gerekçesiyle 12 yıl hapis cezası verdi.

Anne Firdevs Kulan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın tutuklanmasını istediğini belirterek, "Sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını istiyorum. Evladımın kanı yerde kalmasın. Sanık 12 yıl hapis cezası aldı. Karara itiraz edeceğiz." dedi.

- Olay

Ereğli ilçesinde, 10 Ekim 2013'te Murtaza Mahallesi'nde yaşayan Sanem Kulan ve Hasan Yoldaş'tan haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde her ikisini de yaralı halde bulmuştu. Kulan hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmiş, Yoldaş ise taburcu edildikten sonra nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.