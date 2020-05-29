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Zoom 5.0 güncellemesini yüklemeyenler uygulamayı kullanamayacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2020 12:06 | Son Güncelleme

Zoom Cloud Meeting uygulamasındaki güvenlik açıkları için düğmeye basan firma bu süreçte Zoom 5.0 güncellemesini yayınlamıştı. Tüm platformlar için aynı anda indirime sunulan bu güncelleme için bugün bir haber daha geldi.

Zoom 5.0 güncellemesini yüklemeyenler uygulamayı kullanamayacak

Firma, Zoom’un son güncellemesini yüklemeyenlerin 30 Mayıs 2020 tarihinden sonra uygulamayı kullanamayacaklarını açıkladı. Güncelleme ile kapatılan güvenlik açıklarından dolayı eski sürümde kalanlar hala risk altında. Firma hala güncel sürümü kullanmayanları tespit etmiş olacak ki böyle bir karar alma gereğinde bulunmuş.

Uygulamalarınızı ve işletim sistemlerinizi her zaman güncellemenizi tavsiye ediyoruz. Firmalar, güncellemeler ile güvenlik açıklarını kapattıkları gibi performans iyileştirmelerini de kullanıcılara sunuyor. Bu yüzden günümüzde güncelleme ikinci plana itilecek bir şey değil. Zoom’un son sürümünü App Store veya Play Store üzerinden yükleyebilirsiniz. Güncelleme ile gelen yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ZOOM 5.0 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

  • AES 256-bit GCM şifrelemesi: Zoom,AES 256-bit GCM şifreleme standardına geçiş yaparak taşınan görüşme verileri için artan koruma ve müdahalelere karşı direnç sağlıyor. Bu özellik, Zoom Meeting, Zoom Video Webinar ve Zoom Phone verilerinde mahremiyet ve tutarlılık sağlıyor. Bu hafta indirilmeye açılacak olan GCM şifrelemesi kullanan Zoom 5.0, tüm hesaplarda GCM özelliği açıldığında etkin olacak. Sistem genelinde hesapların etkinleştirilmesi 30 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

  • Veri yönlendirmesi kontrolü: Hesap yöneticileri, kendi yönettikleri görüşmeler ve webinar’lar için hesap, grup ve kullanıcı düzeyinde hangi veri merkezi bölgesinden gerçek zamanlı trafik geçeceğini seçebilecekler.

    • Kullanıcı deneyimi ve kontroller

    • Güvenlik simgesi: Daha öncegörüşme menülerinden erişilebilen Zoom güvenlik özellikleri, artık gruplanarak bir araya geldi ve kullanıcı arayüzündeki görüşme menü çubuğundaki Güvenlik simgesine tıklanarak erişilebiliyor.

    • Toplantı sahipleri için kontroller: Toplantı sahipleri, Güvenlik simgesi ile kullanıcıları raporlayabilecek. Ayrıca kullanıcıların kendi adlarını değiştirmelerini önleyebilecekler. Eğitim amaçlı kullanıcılar da ekran paylaşımını sadece toplantı sahibinin yapabileceği şekilde kısıtlayabilecek.

    • Bekleme Odası varsayılan ayarda açık: Katılımcıların görüşmeye katılmaları toplantı sahibi tarafından onaylamadan önce bulundukları Bekleme Odası özelliği, artık eğitim, Temel ve tekil lisanslı Pro hesapları için artık varsayılan ayarlarda açık olacak. Ayrıca, tüm toplantı sahipleri artık görüşme esnasında da bu özelliği etkinleştirebilecek.

    • Toplantı parola gücü ve varsayılan ayarı: Var olan toplantı parolaları özelliği, artık tüm Temel, tekil lisanslı Pro ve K-12 hesaplarını kullanan birçok müşteri için varsayılan olarak açık olacak. Yönetilen hesaplarda ise hesap yöneticileri parola gücünü (uzunluk, alfanümerik karakter ve özel karakter zorunluluğu gibi) belirleyebilecekler. Ek olarak, Zoom Phone yöneticileri sesli postalara erişim için gereken PIN kodunun uzunluğunu belirleyebilecek.

  • Bulut kayıt parolaları: Toplantı yöneticisi dışında da bulut kayıtlarına erişmek isteyenler için parola kullanımı artık varsayılan ayarlarda açık olacak. Yönetilen hesaplarda, artık hesap yöneticileri, parola güçlüğünü belirleyebilecekler.

  • Güvenli hesap iletişim kişisi paylaşımı: Zoom 5.0 ile büyük kurumlar için yeni bir veri yapısı özelliği de bulunuyor. Kullanıcıların görüşme, sohbet ve telefon için kişileri güvenli bir biçimde arayıp bulmalarını sağlamak amacıyla, kişiler çoklu hesapla bağlantılandırılabilecek.

  • Panelde yenilik: İş, Kurumsal ve Eğitim planlarındaki yöneticiler artık görüşmelerinin hangi veri merkezi üzerinden gerçekleştiğini Zoom panelinden görebilecekler. Bu özellik, HTTP Tünel sunucularına bağlanan veri merkezleri kadar, Konferans Odası Bağlayıcıları (CRC’ler) ve ağ geçitleri için de geçerli olacak.

  • Diğer yenilikler: Kullanıcılar Zoom Chat bildirimleri için sohbetin içinde görüntüleme ayarı geldi; yeni kişisel görüşme ID’si (PMI) kullanan görüşmeler 11 haneli ID’ler ile daha güvenli; görüşme esnasında toplantı ID’si ve Davet seçeneği ana Zoom arayüzünden Katılımcılar menüsüne taşındı, böylece kullanıcıların yanlışlıkla toplantı ID’lerini paylaşmaları da önlendi.

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