Zoom 5.0 güncellemesini yüklemeyenler uygulamayı kullanamayacak

Firma, Zoom’un son güncellemesini yüklemeyenlerin 30 Mayıs 2020 tarihinden sonra uygulamayı kullanamayacaklarını açıkladı. Güncelleme ile kapatılan güvenlik açıklarından dolayı eski sürümde kalanlar hala risk altında. Firma hala güncel sürümü kullanmayanları tespit etmiş olacak ki böyle bir karar alma gereğinde bulunmuş.

Uygulamalarınızı ve işletim sistemlerinizi her zaman güncellemenizi tavsiye ediyoruz. Firmalar, güncellemeler ile güvenlik açıklarını kapattıkları gibi performans iyileştirmelerini de kullanıcılara sunuyor. Bu yüzden günümüzde güncelleme ikinci plana itilecek bir şey değil. Zoom’un son sürümünü App Store veya Play Store üzerinden yükleyebilirsiniz. Güncelleme ile gelen yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ZOOM 5.0 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

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