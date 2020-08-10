Zoom’a yepyeni bir özellik geldi!

Zoom, yayınlanan yeni sürümü ile kullanıcıların kişiliklerini yansıtabilecekleri; toplantılara neşe katacak filtreler, tepkiler, iyileştirilmiş ışıklandırma ve geliştirilmiş gürültü önleme özellikleriyle toplantıları daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.

Zoom’un yeni filtreleriyle bıyıklarınızı gürleştirebilir, korsan göz bandı takabilir ya da sizi yamaçtaymış gibi gösterecek kar gözlükleriyle takım toplantılarında, dinlenme saatlerinde ya da oyun gecelerinde görüşmeler yapabilirsiniz. Ayrıca renk filtrelerini kullanarak videonuzu siyah beyaz bir fotoğrafa dönüştürebilirken görüntünüzü tamamen pembeye de boyayabilirsiniz.

Zoom’un bu sürümüne eklenen derinleştirilmiş rötuş ve ışıklandırma ayarları ise toplantılarda çok daha aydınlık bir görüntüye ulaşmaya olanak tanıyor. Kutlama, gülme veya kalp gibi tepkilerin ekrana yansıtılabilme özelliği de tüm hislere tercüman oluyor.

GÜRÜLTÜLER ARTIK SORUN DEĞİL

Havlayan köpeklerin, dönen fanların, evde oyun oynayan çocukların sesi Zoom’un geliştirilmiş gürültü önleme özelliğiyle arka plandan silinebiliyor. Gürültü önleme özelliği, önemli toplantılar ve sunumlar için dikkat dağıtıcı sesleri ortadan kaldırıyor ve odaklanmaya yardımcı oluyor. Düşük ayar özelliğinde ise hafif bir arka plan müziği bir yoga dersinin ya da oyun gecesinin tamamlayıcısına dönüşebiliyor.