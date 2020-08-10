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Zoom’a yepyeni bir özellik geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.08.2020 11:46 | Son Güncelleme

Zoom Video Communications, yeni güncellemeyle sanal toplantılara canlılık kazandıracak filtreler, tepkiler ve ışık ayarlarını kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

Zoom’a yepyeni bir özellik geldi!

Zoom, yayınlanan yeni sürümü ile kullanıcıların kişiliklerini yansıtabilecekleri; toplantılara neşe katacak filtreler, tepkiler, iyileştirilmiş ışıklandırma ve geliştirilmiş gürültü önleme özellikleriyle toplantıları daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.

Zoom’un yeni filtreleriyle bıyıklarınızı gürleştirebilir, korsan göz bandı takabilir ya da sizi yamaçtaymış gibi gösterecek kar gözlükleriyle takım toplantılarında, dinlenme saatlerinde ya da oyun gecelerinde görüşmeler yapabilirsiniz. Ayrıca renk filtrelerini kullanarak videonuzu siyah beyaz bir fotoğrafa dönüştürebilirken görüntünüzü tamamen pembeye de boyayabilirsiniz.

Zoom’un bu sürümüne eklenen derinleştirilmiş rötuş ve ışıklandırma ayarları ise toplantılarda çok daha aydınlık bir görüntüye ulaşmaya olanak tanıyor. Kutlama, gülme veya kalp gibi tepkilerin ekrana yansıtılabilme özelliği de tüm hislere tercüman oluyor.

GÜRÜLTÜLER ARTIK SORUN DEĞİL

Havlayan köpeklerin, dönen fanların, evde oyun oynayan çocukların sesi Zoom’un geliştirilmiş gürültü önleme özelliğiyle arka plandan silinebiliyor. Gürültü önleme özelliği, önemli toplantılar ve sunumlar için dikkat dağıtıcı sesleri ortadan kaldırıyor ve odaklanmaya yardımcı oluyor. Düşük ayar özelliğinde ise hafif bir arka plan müziği bir yoga dersinin ya da oyun gecesinin tamamlayıcısına dönüşebiliyor.

BİR ÖZELLİK DAHA VAR

Zoom’un bir diğer yeniliği olan PowerPoint ve Keynote sunumlarına görüntü ekleme özelliği ile bir yandan sunum yaparken bir yandan izleyicilerle bire bir iletişim kurmaya devam edilebiliyor. Sunumlar arka planda görünürken öne çıkan videonun boyutu ve konumu da ayrıca ayarlanabiliyor.

Bahsedilen tüm bu özelliklere Zoom 5.2 güncellemesi ile erişim sağlanabiliyor. Bu işlevsellikleri sınırlamak isteyen toplantı sahipleri ise Zoom web portal aracılığıyla hesap, grup ve kullanıcı düzeylerinde toplantı filtrelerini devre dışı bırakabiliyor.

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