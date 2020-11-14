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Zoom kullanıcıları Türkçe dilinde destek alabilecek

14.11.2020 10:09 | Son Güncelleme:
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Zoom kullanıcıları Türkçe dilinde destek alabilecek

Yapılan son açıklamalara göre Zoom Türkçe müşteri desteği bütün kullanıcılara sunulacak. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım.

Uzun bir süredir bazı kullanıcılar tarafından beklenen Zoom Türkçe müşteri desteği, kısa bir süre içerisinde herkese verilmeye başlanacak. Dilediğiniz her zaman Türkçe destek alma imkanınızın olacağı yeni sistemin mimarı Etgi Grup olacak. Bu şirketin genel müdürü Bilgin Yazar, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bilgin yazar, Zoom şirketinin hem Türkiye’de hem de yurtdışında aynı fiyata sunulduğunu ve bunun büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Başka ülkelerde kendi dillerinde destek alırlarken Türkiye’de alınmamasını ise haksızlık olarak vurguladı.
Dünyanın en büyük çevrimiçi sohbet platformlarından birisi olan Zoom, küresel çapta destek veriyor. Şirketin ana dilinin ingilizce olması nedeniyle, küresel uygulama dilinin de ingilizce olduğunu söyleyebiliriz. Bazı sorunlar, zaten buradan kaynaklanıyor.

Bu yüzden kendi dillerinde müşteri hizmetleri talep eden çok fazla ülke var. Türkiye bunlardan birisiydi ve sonunda kazandı. Şirket ile ilgili bir başka konu ise yazılımları ile alakalı. Çevrimiçi görüntülü konuşma yazılımlarının çok önemli bir bölümü, yine Zoom uygulaması üzerinden sağlanıyor. Türkiye’deki bazı kuruluşlar bu yazılımları kullanabiliyor.

Küresel çapta ortaya çıkan görüntülü konuşma uygulamalarının yarışı yeni haklar elde edilmesini sağlıyor. Bakalım bu uygulama daha başka ne tür özellikler sunacak.

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