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  4. Zor anlar! Dere yatağından geçmeye çalışan vatandaş suların ortasında mahsur kaldı

Zor anlar! Dere yatağından geçmeye çalışan vatandaş suların ortasında mahsur kaldı

07.05.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da dere yatağından geçmeye çalışan bir pikap, baraj kapaklarının açılmasının ardından yükselen su debisi nedeniyle suyun ortasında kaldı. Aracın üzerinde bir süre bekleyen vatandaş, kepçeye bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Alanya ilçesi Çayarası Yaylasında meydana geldi. Veysel Durusoy, aracıyla Gevne çayı üzerinde geçmek istediği sırada Yalnızadıç Barajının kapakları açıldı. Yükselen su debisi nedeniyle araç suyun ortasında kaldı. Kurtulma girişimleri sonuçsuz kalan sürücü Durusoy, pikabın üzerine çıkarak kurtulmayı başardı.

HALATLA KURTARILDI

Durusoy’un dere yatağında su ortasında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar yardım eli uzattı. Bölgeye getirilen kepçeye bağlanan halat yardımıyla Durusoy kurtarıldı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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