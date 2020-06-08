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Zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 15:08 | Son Güncelleme

Çocuklarını göremediği iddiasıyla 11 yıl önce boşandığı eşi Aslı D.'yi(42) ayağından vurup, evinde rehin alan Ümit A.(43), Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ile polislerin, velayet konusunda kendisine yardımcı olunacağı yönünde söz vermeleri üzerine teslim oldu. Ümit A., gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarını göremediğini iddia eden Ü.A., eski eşinin yaşadığı eve gitti. Evin önünde gördüğü kızıyla eski eşi A.A.'nın evinin kapısına giden Ü.A., zorla içeri girdi. Ü.A. eşini ve evde bulunan 3 çocuğu ile komşusunun 2 çocuğunu rehin aldı. Komşularının haber vermesiyle eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ü.A. bu sırada eski eşi A.A.'yı tabancayla ateş ederek ayağından vurdu. Polislerin iknası sonucu 5 çocuğu serbest bırakan Ü.A., sağlık ekiplerinin eve girmesine ise izin vermedi.

Polis ekipleri, Ü.A.'yı ikna etmek için çalışmasını sürdürüyor. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumloğlu da olay yerine gelerek Ü.A.'yı ikna etmeye çalışıyor.

2 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Çocuklarını göremediği iddiasıyla 11 yıl önce boşandığı eşi Aslı D.'yi(42) ayağından vurup, evinde rehin alan Ümit A.(43), Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ile polislerin, velayet konusunda kendisine yardımcı olunacağı yönünde söz vermeleri üzerine teslim oldu. Ümit A., gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ayağından yaralı Aslı D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ümit A.'nın işe gitmek için durakta bekleyen kızını silah tehdidiyle eve götürüp, annesi Aslı D.'ye kapıyı açtırdığı ardından da rehin alma olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

DHA

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