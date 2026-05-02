Zorlu kumaşları asla yakmadan jilet gibi ütülemenin 10 püf noktası

Ütü yapmak birçok insan için sıkıcı bir iş... Özellikle zorlu kumaşlar işin içine girince insan iyice stres yapıyor. Kumaşlarda yanık izinin oluşmasını önlemek ve dümdüz olması için uğraşmak gerekiyor... Ama korkmayın, bu tüyolarla işiniz kolaylaşacak!

1. Kumaşların etiketlerini okuyun.

Ütü yapmaya başlamadan önce kumaşların etiketlerine bakmalısınız! Her kumaş kendisine farklı davranılmasını ister... Örneğin ısının hangi aralıkta olması gerektiği belirtilir. İpek ve sentetik kumaşlarda özellikle dikkat etmelisiniz. Göz atmanız saniyeler sürer fakat kumaşınızı ütülerken daha rahat olursunuz!

2. Ütü önceden ısıtın.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Kredi Tutarı

50.000 TL

Detayları gör

Etiket kontrolü yapıldıktan sonra hemen ütülemeye başlamalı mısınız? Hayır. İlk önce ütünün ısınmasını beklemelisiniz. Tabii fazla ısınması da zararlı olacaktır. Hassas kumaşlara uygun seviyeye göre ayarlayın. Ütünüz hazır olduktan sonra rahatça ütünüzü yapabilirsiniz!

3. Ütü bezi kullanmayı öğrenin.

İncecik bir bez ütü yaparken işinizi kolaylaştırabilir! Hassas kumaşlara doğrudan temas etmek yerine araya ütü bezi koyabilirsiniz. Böylece kumaşlarda lekeler oluşmaz. Profesyonel yerlerin başvurduğu bir şeydir. Siz de evinizde kullanabilirsiniz!

4. Kıyafeti tersinden ütüleyin.

Bazı kumaşlara doğrudan ütü sürmek kötü sonuçlara yol açabilir. Özellikle koyu renk bir kıyafet ise parlama yapabilir. Bu yüzden kıyafetleri ters çevirerek ütüleyebilirsiniz. Böylece asıl yüzü temiz görünmeye devam eder.

5. Nemli kumaşlar işi kolaylaştırır.

Tamamen kuru kumaşların kırışıklıklarını açmak daha zor olur. Hafif nemli kumaşta bu kolay olur. Bu yüzden kıyafetinizi ütü öncesinde spreyle hafifçe ıslatabilirsiniz. Kırışıkları açmada işinize yaracaktır!

6. Hassas kumaşlarda düşük ısı kullanın.

İpek ve saten gibi kumaşlar yüksek ısıdan uzak durmalı! Düşük ısı kullanarak hafifçe ütülemeniz gerekir. Sabırsız bir şekilde hareket etmeyin. Bu kumaşlarda dikkatli olmalısınız. Az ısı, kıyafetinizin güvende olmasını sağlar.

7. Pamuk ve ketenler yüksek ısı kullanın.

Bu kumaşlar daha dayanıklıdır. Tabii yüksek ısı kullanırken dikkat etmelisiniz. Kontrollü bir şekilde ilerleyerek kıyafetlere çok baskı yapmamalısınız. Ayrıca buharla destekleyerek kırışıklıkların kolayca açılmasını da sağlarsınız.

8. Ütü masasını iyi seçin.

Aslında en önemli maddelerden biri... Düz ve sağlam bir yüzey olması işinizi çok kolaylaştıracaktır. Sallanan bir masa sinirinizi bozabilir. Ayrıca ısıyı iyi yansıtan bir yüzeyse işiniz daha çabuk bir şekilde biter.

9. Ütüyü temiz tutun.

Kirli bir ütü tabanı demek kıyafette leke demektir... Tüm emeklerinizin boşa çıkmamasını istiyorsanız ütünüzü düzenli olarak temizlemelisiniz. Kireç birikimi sorun oluşturabilir. Unutmayın! Temiz ütü size temiz kıyafetler sunar.

10. Kıyafetin dikiş yerlerine bakın.

Son olarak! Dikişler hassas yerlerdir. Bu yüzden oralara doğrudan bastırmak iz bırakmaya neden olabilir. Dikiş yerlerinden hafif bir şekilde geçmelisiniz. Bu detay genelde görmezden gelinir. Ama dikkat ettiğinizde daha temiz bir görünüm elde edersiniz.

