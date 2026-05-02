Zorlu kumaşları asla yakmadan jilet gibi ütülemenin 10 püf noktası

Ütü yapmaya başlamadan önce kumaşların etiketlerine bakmalısınız! Her kumaş kendisine farklı davranılmasını ister... Örneğin ısının hangi aralıkta olması gerektiği belirtilir. İpek ve sentetik kumaşlarda özellikle dikkat etmelisiniz. Göz atmanız saniyeler sürer fakat kumaşınızı ütülerken daha rahat olursunuz!
İncecik bir bez ütü yaparken işinizi kolaylaştırabilir! Hassas kumaşlara doğrudan temas etmek yerine araya ütü bezi koyabilirsiniz. Böylece kumaşlarda lekeler oluşmaz. Profesyonel yerlerin başvurduğu bir şeydir. Siz de evinizde kullanabilirsiniz!
Bazı kumaşlara doğrudan ütü sürmek kötü sonuçlara yol açabilir. Özellikle koyu renk bir kıyafet ise parlama yapabilir. Bu yüzden kıyafetleri ters çevirerek ütüleyebilirsiniz. Böylece asıl yüzü temiz görünmeye devam eder.
İpek ve saten gibi kumaşlar yüksek ısıdan uzak durmalı! Düşük ısı kullanarak hafifçe ütülemeniz gerekir. Sabırsız bir şekilde hareket etmeyin. Bu kumaşlarda dikkatli olmalısınız. Az ısı, kıyafetinizin güvende olmasını sağlar.
Bu kumaşlar daha dayanıklıdır. Tabii yüksek ısı kullanırken dikkat etmelisiniz. Kontrollü bir şekilde ilerleyerek kıyafetlere çok baskı yapmamalısınız. Ayrıca buharla destekleyerek kırışıklıkların kolayca açılmasını da sağlarsınız.
Kirli bir ütü tabanı demek kıyafette leke demektir... Tüm emeklerinizin boşa çıkmamasını istiyorsanız ütünüzü düzenli olarak temizlemelisiniz. Kireç birikimi sorun oluşturabilir. Unutmayın! Temiz ütü size temiz kıyafetler sunar.
Son olarak! Dikişler hassas yerlerdir. Bu yüzden oralara doğrudan bastırmak iz bırakmaya neden olabilir. Dikiş yerlerinden hafif bir şekilde geçmelisiniz. Bu detay genelde görmezden gelinir. Ama dikkat ettiğinizde daha temiz bir görünüm elde edersiniz.