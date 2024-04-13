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    4. Zorlu optik illüzyonla saklanan muzu sadece dahiler saniyeler içinde fark ediyor

    Zorlu optik illüzyonla saklanan muzu sadece dahiler saniyeler içinde fark ediyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    13.04.2024 08:23
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    Optik illüzyon testleri, görsel algı, odaklanma ve hızlı düşünme yeteneklerini ölçmede kullanılır. Zorlayıcı ve eğlenceli olan bu testler, en hızlı şekilde resimde gizlenen veya farklı nesneyi bularak çözülür. Bu testte dünya şeklinde bir oyuncağın etrafında bulunan 5 çocuk yer alıyor. Testte gizli muzu bulmak için saniyeleriniz var. İşte zorlu optik illüzyon testi ve cevabı...

    Zeka testleri, insanların dikkat seviyelerini ve hızlı düşünme yeteneklerini ölçmek için kullanılabilen bir araçtır. Resimdeki gizli kediyi bulma testini sadece keskin gözlerin 7 saniyede çözebildiği öne sürülüyor. Bu tarz testler, hızlı düşünme, görsel algı ve odaklanma yeteneklerini geliştirmeye oldukça yardımcı oluyor. Siz de hafızanızı zorlamak ve zekanızı test etmek istiyorsanız mu eğlenceli optik illüzyon testine göz atabilirsiniz.

    TEST

    Bu testte bir odanın içerisinde birlikte oyun oynayan 5 çocuk yer alıyor. Dünya figürlü bir oyuncağın etrafında toplanan çocuklar keyifli vakit geçiriyor. Sizlerden istenen ise resimde gizlenen muz figürünü en kısa sürede bulmanız. Sadece gerçek dahiler bu görseldeki gizli muzu saniyeler içerisinde bulabiliyor.

    Ekran görüntüsü 2024-04-13 081439

    TESTİN CEVABI

    Hem eğlendiren hem de hafızayı çalıştıran bu test görsel algıyı ve detaylara odaklanma yeteneği gerektiriyor. Test sonuçları, hızlı düşünme yeteneğinin yüksek zeka ile ilişkilendirildiği üzerinde yapılan araştırmalarla destekleniyor.

    Testteki gizli muz figürü resmin sol üst köşesinde yer alan sarı kıyafetli çocuğun kıyafetinde yer almaktadır.

    Ekran görüntüsü 2024-04-13 081451

    Vitrin


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    Anahtar Kelimeler:
    Optik illüzyon Göz
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