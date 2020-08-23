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ZTE Axon 20 5G 1 Eylül’de satışa çıkıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.08.2020 11:03 | Son Güncelleme

ZTE dünyanın ilk ekran altı kameraya sahip telefonu Axon 20 5G için geri sayımını sürdürüyor. İşte konu ile ilgili detaylar.

ZTE Axon 20 5G 1 Eylül’de satışa çıkıyor!

Son birkaç yıldır pek çok üretici kamerayı ekranın altına yerleştirebilmek için yoğun çabalar sarf ediyor. Şimdiye kadar teknoloji sektöründeki bazı isimler bunu başarmış durumda. Lakin kamera ekran altına yerleştirildiğinde tam verimli bir şekilde çalışmıyor. Dolayısıyla bu teknolojiyi sakat bir şekilde kullanıcılara sunmak istemiyorlar.

Fakat ZTE tüm problemleri aşarak kamerayı ekranın altına sorunsuz bir şekilde yerleştirmeyi başarmış durumda. Hatta Çinli üretici ekran altı kameraya sahip ilk modeli Axon 20 5G için de geri sayıma geçti.

Dünyanın ilk ekran altı kameraya sahip modeli Axon 20 5G için geri sayım artık başlamış durumda. Zira büyük bir aksilik yaşanmazsa ZTE bahse konu modelini 1 Eylül’de satışa çıkaracak. Geçtiğimiz gün yine telefonla ilgili yeni bir video paylaşıldı.
Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre ZTE Axon 20 5G Qualcomm tarafından üretilen Snapragon 765G yonga setiyle gelecek. 12GB RAM’e sahip olan cihazın dahili depolama alanı ise 256GB olarak belirlenmiş. 4120 mAh’lık ortalama bir bataryadan beslenecek olan telefon FullHD+ çözünürlüğünde 6.92 inçlik OLED ekranla gelecek.
Telefonun ön kısmında ekranın alt kısmına gizlenmiş olan 32MP’lik selfie kamerası yer alacak.

Dilerseniz bu videoya buradan göz atabilirsiniz

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