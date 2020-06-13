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ZTE Blade A3 Prime fiyatıyla göz kamaştırıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.06.2020 11:44 | Son Güncelleme

ZTE’nin yeni akıllı telefonu ZTE Blade A3 Prime tanıtıldı. Telefonun özellikleri bir kaç yıl önce çıkan orta seviye akıllı telefonlarda olsa da fiyatı çok uygun tutulmuş.

ZTE Blade A3 Prime fiyatıyla göz kamaştırıyor.

Sadece 99 dolar olan Blade A3 eğer Türkiye’ye gelirse vergi hariç 700 TL fiyat etiketine sahip olacak. İsterseniz vergilerle birlikte 1300 TL olması beklenen telefonun özelliklerine bir göz atalım.

Şirketin bütçe dostu yeni akıllı telefonu Blade A3 Prime dört çekirdekli MediaTek MTK6761 (Helio A22) yonga setinden gücünü alacak. 2GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile birlikte gelen telefonun depolama alanı MicroSD kart kullanılarak 2TB’a kadar arttırılabiliyor. 2.660 mAh’lık batarya demode bir şekilde sökülüp takılabiliyor ve USB Type C ile şarj edilebiliyor.

5,45 inç büyüklüğünde 1440×720 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile gelen ZTE Blade A3 Prime ön kısımda bir arka kısımda da bir puana sahip. Ön kısımda bulunan selfie kamerası 5MP çözünürlüğünde. Arka kısmındaki ana kamera ise 8MP çözünürlüğünde ve led flaşlı. Telefon Android 10 işletim sistemine sahip olarak gelecek.

Her ne kadar uygun fiyata sahip bir akıllı telefon olsa da hitap ettiği kesim Alo desin yeterciler ya da ilk defa telefon alınacak olan çocuklar.

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