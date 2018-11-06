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ZTE Nubia X adeta yok sattı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.11.2018 08:43 | Son Güncelleme

ZTE’nin hem ön, hem de arka tarafında ekrana sahip olan yeni amiral gemisi modeli Nubia X, satışa sunulduktan sadece 57 saniye sonra tükendi. İşte detaylar.

ZTE Nubia X adeta yok sattı!

ZTE’nin çift ekranlı yeni amiral gemisi modeli ilk olarak geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Ön tarafı uçtan uca ekranla kaplı olan Nubia X’te selfie kamerası ya da kızaklı bir sistem yer almıyordu. Bu durumun temel nedeni ise telefonun arka kısmında da bir ekranın yer almasıydı. ZTE’nin yeni amiral gemisi modeli arkada yer alan ikinci ekranı sayesinde, ana kamerasını, selfie çekimleri için kullanabiliyordu.

Geçtiğimiz hafta resmiyet kazanan ve dün Çin’de online olarak satışa sunulan Nubia X stokları sadece 57 saniye içerisinde tükendi.

ZTE, yeni amiral gemisi modeli için ilk etapta 100.000 adetlik stok ayırmıştı. Nubia X’e olan ilgi, beklentilerin çok ötesinde olunca, stokların tükenmesi sadece 57 saniye sürdü. Yani basit şekilde, ZTE’nin yeni amiral gemisi modelinin bir dakikadan az bir süre içerisinde 100.000 adet sattığını söyleyebiliriz.

Çinli üretici bir sonraki partinin 11 Kasım’da satışa sunulacağını açıkladı. Bu arada ZTE’nin yeni amiral gemisi modeli 473 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Çatı model olan 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip olan versiyon ise 602 dolardan alıcı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
ZTE akıllı telefon

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