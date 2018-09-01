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ZTE, Nubia Z18 için tarih verdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

ZTE yeni amiral gemisi modeli için gün sayıyor. İnce çentiği ve şık tasarımıyla dikkat çeken Nubia Z18, 5 Eylül’de resmiyet kazanacak. İşte konu hakkındaki detaylar.

ZTE, Nubia Z18 için tarih verdi

ZTE son zamanlarda yeni tanıtacağı telefonlardan ziyade ABD hükümeti ile arasında esen soğuk rüzgarlarla gündeme gelmişti. Nitekim Trump hükümeti ile anlaşmaya varan Çinli üretici, tekrardan akıllı telefonlarıyla gündeme gelemeye başladı. ZTE, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi modeli Nubia Z18 için sonunda tarih verdi.

ZTE’nin bir süredir üst segmente hitap eden yeni bir model üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Fakat şimdiye kadar bu modelin özelliklerine dair önemli bir rapor sızdırılmadı. En son geçtiğimiz günlerde Nubia Z18’e ait olduğu iddia edilen bazı canlı görseller Weibo’da ortaya çıkmıştı. Bu sızıntının üzerinden çok geçmeden, Çinli üretici yeni amiral gemisi modeli için tarih verdi.

ZTE’nin Weibo üzerinden yaptığı açıklamada Nubia Z18 modelinin 5 Eylül’de tanıtılacağı açıklandı. Duyuru için yayınlanan görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

ZTE tarafından paylaşılan görselde de net bir şekilde görüldüğü üzere Z18, ilk olarak Essential Phone’da karşımıza çıkan V şeklinde ufak bir çentikle gelecek. Son dönemde bu ufak çentiklerin hayli moda olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Şimdilik Z18 hakkında sahip olduğumuz bilgi, ZTE’nin paylaştığı tanıtım görselinden ibaret. Muhtemelen daha fazlasını 5 Eylül’de gerçekleşecek olan etkinlikte öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
ZTE Nıbia Z18

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