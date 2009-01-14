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Zübeyde Hanım mezarı başında anıldı

14.01.2009 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir (AA)- Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 86. yılında İzmir'deki mezarı başında anıldı.

Karşıyaka'daki anıt mezarın önünde düzenlenen törene İzmir Valisi Cahit Kıraç'ın eşi Berrin Kıraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu ve eski Devlet Bakanı Işılay Saygın da katıldı. Anıt mezara çelenk konulmasının ardından konuşan Karşıyaka Kaymakamı Mehmet Emin Avcı, Atatürk'ün, annesini sağlık sorunları nedeniyle İzmir'e gönderdiğini, ölümünün ardından Karşıyakalılar ve İzmirlilerin Zübeyde Hanım'a sahip çıktığını kaydetti.

Avcı, "Annelerin en büyüğünü, Atatürk'ü bize armağan eden annelerin annesini, çağımıza damgasını vuran Atatürk'ü doğuran anneyi minnetle anıyorum. Üzüntülü bir gün ama gelecek aydınlık olacak, bu nedenle gününüz kutlu olsun" diye konuştu. Türk Anneler Derneği Genel Başkanı Gül Baysal da "Ankara'dan en büyük anneyi anmak için geldiğini" belirterek, "Tüm anneler olarak söylüyorum ki bu memleket aynı ilke ve inkılapları bir evlat gibi koruyarak yoluna devam edecektir. Zübeyde Hanım'ın bu anıt mezarı en büyük kaşıkçı elmasıdır" dedi.

Törende, Şemikler Lisesi öğrencisi Özge Gökçek "Zübeyde Ana" adlı şiiri okudu. Zübeyde Hanım'ın ölümünün 86. yılı dolayısıyla Latife Hanım Köşkü'nde "Zübeyde Ana'ya Saygı" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

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