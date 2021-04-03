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  4. Zürafa April 20 yaşında hayatını kaybetti! Hamileliğini tüm dünya takip etmişti

Zürafa April 20 yaşında hayatını kaybetti! Hamileliğini tüm dünya takip etmişti

03.04.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017'de hamileliği boyunca yaşadıkları tüm dünyaya canlı yayınlanan ve yaptığı doğum viral olan zürafa April, ABD'nin New York eyaletinde tutulduğu hayvanat bahçesinde hayatını kaybetti.

Zürafa April 20 yaşında hayatını kaybetti! Hamileliğini tüm dünya takip etmişti

20 yaşındaki zürafaya ilerleyen artrit nedeniyle ötanazi yapıldığı belirtildi. Kırsal bölgedeki hayvanat bahçesinin sahibi, "Ailemizin kıymetli bir üyesiydi. Bugünün sonunda geleceğini bilsek de kalbimiz yine de acıyor" açıklamasında bulundu.

Animal Adventure Park'tan yapılan açıklamada April'in geçen yaz hareket etmekte zorlanmaya başladığı belirtildi. Açıklamaya göre April'e eklem ilaçları ve ağrı kesiciler verilirken tutulduğu alanın yerleri de yumuşatıldı ve toynakları kısaltıldı. Ancak bunlar zürafanın durumunun kötüleşmesini önleyemedi. Zürafalar genellikle 26 yıla kadar yaşıyor.

Zürafanın hamileliğini takip eden canlı yayın, YouTube tarihinin en çok izlenen ikinci canlı yayını olmuştu.

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