Zürafa April 20 yaşında hayatını kaybetti! Hamileliğini tüm dünya takip etmişti

20 yaşındaki zürafaya ilerleyen artrit nedeniyle ötanazi yapıldığı belirtildi. Kırsal bölgedeki hayvanat bahçesinin sahibi, "Ailemizin kıymetli bir üyesiydi. Bugünün sonunda geleceğini bilsek de kalbimiz yine de acıyor" açıklamasında bulundu.

Animal Adventure Park'tan yapılan açıklamada April'in geçen yaz hareket etmekte zorlanmaya başladığı belirtildi. Açıklamaya göre April'e eklem ilaçları ve ağrı kesiciler verilirken tutulduğu alanın yerleri de yumuşatıldı ve toynakları kısaltıldı. Ancak bunlar zürafanın durumunun kötüleşmesini önleyemedi. Zürafalar genellikle 26 yıla kadar yaşıyor.

Zürafanın hamileliğini takip eden canlı yayın, YouTube tarihinin en çok izlenen ikinci canlı yayını olmuştu.





