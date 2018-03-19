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120 Rus askeri hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2018 20:17 | Son Güncelleme

Suriye'de 2015-2018 yılları arasında hayatını kaybeden Rus askerleri ve askeri personelin listesi açıklandı.

120 Rus askeri hayatını kaybetti

Rus medya kaynakları, 2015 - 2018 yılları içinde Suriye’de hayatını kaybeden Rus askerleri ve savaşta görevli olan Rus askeri personelin listesini açıkladı.Suriye’de hayatını kaybeden 120 kişinin isim listesi paylaşıldı. Listede hayatını kaybeden kişilerin resimleri, doğum ve ölüm yılları gibi verileri de paylaşıldı.

DİĞER SAVAŞLARIN VERİLERİ DE YER ALIYOR

Ayrıca, İmparatorluk Rusya’sı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Rusya Federasyonu dönemlerinde çeşitli yerlerde gerçekleşmiş savaşlarda hayatını kaybetmiş Rus vatandaşlarının verileri de yer alıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya savaş Suriye Afrin Rus asker

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