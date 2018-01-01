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2018'de kalkan uçak 2017'de indi

01.01.2018 15:38 | Son Güncelleme 7 saat önce

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinden 2018'de kalkan bir uçak, ABD'nin Hawai eyaletinin başkenti Honolulu'ya 2017'de indi. Bu durum, Twitter'da ilginç yorumlara neden oldu.

2018'de kalkan uçak 2017'de indi

Gazeteci Sam Sweeney olayı farketti ve bu ilginç durumu Twitter'dan paylaştı.

"Hawaiian Havayoları'na ait 446 numaralı uçuş 2018'de başladı ve uçak 2017'de inecek" ifadesini, #zamanayolculuk etiketiyle paylaştı.

Hawaiian Havayoları'na ait 446 numaralı uçuş, Auckland Havaalanı'ndan 1 Ocak 2018'de yerel saatle 00:05'te kalktı ve Honolulu'ya 31 Aralık 2017'de 10:16'da vardı. Auckland, Honolulu'nun 23 saat ilerisinde. Twitter paylaşımının altına ilginç yorumlar da yapıldı. Bir Twitter kullanıcısı "Yani, zaman içinde yolculuk yapabiliyoruz, ama hâlâ uçan arabalarımız yok" dedi. Bir başka kullanıcı ise, "Yani teoride yolcular yeni yılı kutlayıp, 24 saat içinde ikinci kez kutlama şansı yakalayacaklar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
uçak ABD Yeni Zelanda 2018

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hah hah hah çok komik aptal akepeli çobanlar
ucak geri geri gelmis galibA.. ordanda 2016 gider
tövbeee tövbeee başımıza taş yağacak bree zındıklar zamanda gerimi gidilirmiş kıyamet alameti bunlar tiz bu pilotların kellesi vurula recep sultanımızın önüne atıla 1100 odalı sarayda mevlüt okutula
ozur okumadan yorum yaptim
Bu haberle,akp ve Recep tayyip erdoğan arasında ne alaka olmasına rağmen bağdaş kurmaya çalışan zavallılar artık bu nasıl bir koymuşluk ki korkarım her anınızda bu eziklikle yaşamaktan son derece büyük bir acı içerisindesiniz. Kesinlikle psikolojik destek almalısınız durumunuz çok vahim
Zamanda geçmiş tarihe yolculuk yapılabileceğini gösteren bir uçak seyahati olmuş.
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