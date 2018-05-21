24 Haziran seçimleri: HDP listesinde kimler var?

KHK ile ihraç edilen öğretim üyesi ve yazar Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli'den, ekonomist Erol Katırcıoğlu İstanbul'dan aday gösterildi.

Bingöl milletvekili ve partinin dış politika konularındaki sözcüsü Hişyar Özsoy bu kez Diyarbakır listesinde ön sıralarda.

Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun İstanbul olan seçim bölgesi değiştirilerek Ankara 1. bölgeden aday gösterilirken, Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir de yeniden Ağrı'dan aday gösterildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul'dan, Sezai Temelli ise Van'dan aday oldu. Parti sözcüsü Ayhan Bilgen yeniden Kars'tan aday olurken, Grup Başkanvekilli Meral Danış Beştaş Siirt'ten aday.

Uca ile birlikte Batman listesinde adı geçen bir diğer aday ise çözüm sürecinde İmralı Heyeti'nde yer alan ve 4 Kasım 2016 tarihinden beri Sincan F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Diyarbakır milletvekili İdris Baluken.

HDP'nin iki Ezidi vekilinden biri olan Diyarbakır milletvekili Feleknas Uca bu sefer Batman'dan aday gösterildi.

Listede adı geçen bir diğer isim Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan. Bu sefer listede yer almayan Dilek Öcalan'ın yerine Şanlıurfa'da aday gösterilen Ömer Öcalan, Mehmet Öcalan'ın oğlu ve HDP Mardin İl yöneticisi.

KCK davasından bir süre tutuklu kalan Pero Dündar, 23. dönem BDP Van milletvekili Fatma Kurtulan, avukat Ebru Günay da listede yer alan isimlerden.

2008'de memuriyetten men cezası alan ve KESK'te uzun süre profesyonel sendikacılık yapan Bedriye Yorgun da Gaziantep ikinci sıra adayı.

HDP'nin tutuklu bir diğer adayı da Afrin Operasyonu'na karşı çıkan açıklamalarından dolayı 31 Ocak'tan beri tutuklu olan DTK Eş Başkanı Leyla Güven.

Şanlıurfa listesinde adı geçen Nusrettin Maçin, Diyarbakır merkezli faaliyet yürüten Özgürlük ve Sosyalizm Partisi Başkan Yardımcısı.

HDP'nin Diyarbakır dördüncü sıra adayı Remziye Tosun, halihazırda HDP ile Binasında aşçılık yapıyor. Diyarbakır listesinin dördüncü sırasında yer alan Remziye Tosun, Sur olaylarında adını duyduğumuz bir isim.

Tosun, sokağa çıkma yasakları döneminde üç çocuğuyla birlikte yaklaşık üç boyunca Sur'da kaldı ve çıktıktan sonra, dokuz kişi ile birlikte "Örgüt üyesi oldukları" ve "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirdikleri" iddiasıyla tutuklandı, 1,5 yaşındaki kızı ile 14 ay hapis yattı.

Diyarbakır adayları arasında adı geçe Zübeyde Zümrüt ise BDP'nin Diyarbakır eski il Başkanı.

Gazeteciler de HDP listesinde

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık, HDP'nin İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu.

Şık adaylığını açıkladıktan sonra Cumhuriyet gazetesindeki görevinden istifa etti. Adaylığına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: