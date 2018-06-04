24 Haziran seçimleri - Muharrem İnce: Bedelli askerlik gündemimde yok

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Star TV'nin seçim özel programında bedelli askerlik konusunun gündeminde olmadığını açıkladı. İnce, seçimler öncesi 'askerlik üzerinden oy devşirmeye çalışmanın da kendilerine yakışmayacağını' söyledi.

İnce, hükümetin bedelli askerlik konusunda tavrını "Bir dönem yeşil ışık yakıyor, bir taraftan kapatıyorlar" sözleriyle eleştirirken, askerlikle ilgili yeni düzenleme yapma vaadinde bulundu.

"Ben bedellileri anlıyorum dedim ama fakir evlatlarını da anlamak lazım" diye konuşan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yolu herhalde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tümünü 2 ay askerlikten geçirip, profesyonel bir ordu kurmak. Bedelli askerlik benim gündemimde yok."

Son dönemde sosyal medyada da sıkça tartışılan bedelli askerlik özellikle genç seçmenin kararını etkileyebilecek önemli bir kriter olarak görülüyor.

Twitter'da "#5MilyonBedelli" etiketi, gün boyu en çok paylaşılan etiketlerdendi.

"Bedelli yoksa oy da yok" sloganıyla seçimler öncesi kampanya yürütenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlik sözü verdiğini ancak halen beklemede olduklarını söylüyor. Bazıları, "Erdoğan bizi Afrin'e götür" sloganı atanların samimi olmadıkları görüşünde.