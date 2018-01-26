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ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta yuhalandı

26.01.2018 17:23 | Son Güncelleme 39 dakika önce

İsviçre'de Dünya Ekonomik Forumu'na katılan ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında "Siyasetçi olana kadar basının ne kadar kötü, saldırgan ve yalancı olabileceğini bilmiyordum" sözleriyle medyayı eleştirince katılımcılar tarafından yuhalandı.

ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta yuhalandı

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan ABD Başkanı Donald Trump konuşma yaptığı sırada medyaya yönelik yorumları nedeniyle yuhalandı.

Trump "İş adamı olarak basın tarafından iyi davranıldım. Siyasetçi olana kadar basının ne kadar kötü, saldırgan ve yalancı olabileceğini bilmiyordum" dedi.

Trump bu sözleri üzerine salondaki izleyiciler tarafından yuhalandı.

Dünya Ekonomik Forumu kurucusu Klaus Schwab'ın sorularını da yanıtlayan Trump, "İşadamı olmak benim için harika bir deneyim oldu. Ben her zaman para kazanma konusunda iyiydim" dedi.

Trump'ın "liderliğini önemli" bulduğunu söyleyen Schwab da salondaki katılımcılar tarafından yuhalandı.

Trump ayrıca "ABD'nin Başkanı olarak ABD'yi her zaman birinci sıraya koyarım. Tıpkı diğer liderlerin kendi ülkelerini koyacakları gibi. Ama ilk önce Amerika demek Yalnız Amerika demek değil. ABD büyürse, dünya da büyür. Amerikanın refahı dünya çapında sayısız iş üretti" dedi.

Trump ABD'nin durgunluğun ardından yeninden güçlü biçimde büyümeye başladığını ekledi.

ABD Başkanı "Basit bir mesaj vermek için buradayım. ABD yatırım yapmak, işe almak, inşa etmek ve büyümek için hiç olmadığı kadar uygun bir dönemde. Amerika'nın kapıları iş için açık ve yeniden rekabetteyiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD basın medya Davos Donald Trump

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adam basın hakkında doğru demiş ben seviyorum adamı
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