ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

Trump, kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşsizlik verileri, 50 seneden olduğundan daha iyi, belki de her zamankinden. Ülkemiz hiç olmadığı kadar hızla büyüyor ve daha da iyiye gidecek. Birçok şirket ABD'ye geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, Arkansas eyaletinin eski Valisi Mike Huckabee ve ABD'li Fox kanalını da etiketleyen Trump, "Maaş çekiniz büyüyor, emekli maaşınız güçleniyor" yorumunda bulundu.

.@GovMikeHuckabee “Your paycheck is bigger, your pension is stronger.” @foxandfriends Unemployment numbers are better than they have been in 50 years, & perhaps ever. Our country is booming like never before - and it will get even better! Many companies moving back to the U.S.A.