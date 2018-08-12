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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2018 20:59 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede işsizliğin rekor seviyeye gerilediğini belirterek, ABD ekonomisinin hızla büyüdüğünü belirtti. Trump, "İşsizlik verileri, 50 seneden olduğundan daha iyi, belki de her zamankinden. Ülkemiz hiç olmadığı kadar hızla büyüyor ve daha da iyiye gidecek. Birçok şirket ABD'ye geri dönüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

Trump, kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşsizlik verileri, 50 seneden olduğundan daha iyi, belki de her zamankinden. Ülkemiz hiç olmadığı kadar hızla büyüyor ve daha da iyiye gidecek. Birçok şirket ABD'ye geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, Arkansas eyaletinin eski Valisi Mike Huckabee ve ABD'li Fox kanalını da etiketleyen Trump, "Maaş çekiniz büyüyor, emekli maaşınız güçleniyor" yorumunda bulundu.

Cumhuriyetçi Parti'den olan Huckabee, bugün Fox kanalındaki bir programda, kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerini Demokratların kazanması halinde insanların primlerini ve maaşlarını kaybedeceğini öne sürerken, Cumhuriyetçilerin seçilmesi halinde ise seçmenlerin maaşlarıyla primlerini koruyacağını ve ABD'nin sınırlarının daha güvenli olacağını savundu.

ABD'de işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 3,8 seviyesine gerilemişti. Söz konusu seviye en son Nisan 2000, bundan önce ise 1969 yılında görülmüştü.

Ülkede işsizlik oranı temmuzda yüzde 3,9 olurken, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,1 büyüyen ABD ekonomisi son 4 yılın en iyi performansını kaydetti.

HARLEY DAVIDSON

Trump, ayrıca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin en büyük motorsiklet üreticilerinden olan Harley-Davidson'ın imalatının yurt dışına taşınması durumunda müşterilerinin şirketi boykot etmeyi planladığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Plan hakkında "Harika!" ifadesini kullanan Trump, "Harley'nin (Davidson) rakipleri dahil şirketlerin birçoğu bize doğru geliyor. ABD, yakında eşit şartlara sahip olacak veya daha iyisine." yorumunu yaptı.

Harley-Davidson, haziranda, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'ye misilleme olarak başlattığı gümrük vergileri nedeniyle ABD'deki üretiminin bir kısmını deniz aşırı ülkelere taşıyarak bu bölgelerden Avrupa pazarına motosiklet ihraç edeceğini duyurmuştu.

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Trump ABD ABD ekonomisi abd başkanı donald trump

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
TRUMP İŞBİLEN MANTIKLI VATANSEVER BİRİSİ. BİZDEDE BÖYLE BİRİ OLSA TÜRKİYE 5 E KATLADI ŞİMDİYE .
ABD karşılıksız para basan ve kendi para birimi ile 22 trilyon dolar borcu olan bitmiş bir ülke .. Son çırpınışları ..
ABD kaybedecek...
Şişirilmiş bir adamsın, dünyayı kendine mahkum görüyorsun ,fakat gün gelecek darmadağın olacaksınız!
bizde tam tersine
reis dediğin böyle olur neerde bizde halkını ekonomisini düşünen reis varsa yoksa yandaş damat ekonomisi
trump reis çok yaşa
yalanlarını yiyeyim borç içinde yüzüyor sinüzit.
TC nin eski TC olmadığını öğreneceksiniz
Savaştaki suriye bile kalkınırken Türkiye siyasal islamcılar yüzünden iflasa doğru gidiyor, Allah bunu yanınıza bırakmasın..
Doların haftaya çıkışla başlamasına yönelik bir hareket.
adam kendi devletini ve milletini düşünüyor.Bizimkiler sade kendini düşünsün.
nasil oldu da Dolar ve Euro dünden beri sabit kaldı?
Tayyıbi örnek almış
Asrın liderimiz de aynısını söylüyor.Hangisi doğru acaba ?
vay be
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