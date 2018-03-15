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ABD'de uçak denize düştü! Kurtarma ekipleri sevk edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2018 01:34 | Son Güncelleme

ABD donanmasına ait FA-18 Hornet tipi savaş uçağı Florida eyaletine bağlı Key West kenti yakınlarında okyanusa düştü. İki pilot fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atladı.

ABD'de uçak denize düştü! Kurtarma ekipleri sevk edildi

Uçağın düşmesiyle ilgili görgü tanıkları, Key West Deniz ve Hava Üssü'ne inişe geçen uçakta havadayken bir patlama meydana geldiğini ve uçağın alev aldığını, iki pilotun atladığını gördüklerini söyledi. Okyanusa atlayan pilotlar için arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Florida uçak savaş uçağı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Iyi olmuş. Egitecekleri pilot değil, Hepsi müslümanların üzerine bomba yağdıran katillerdir. Allah fırsat vermesin
bu aralar sürekli uçak düşüyor enteresan
@emir6778 Mesela 500 sene önce bir uçak bile düşmezdi...
Şimdi DEAŞ ve radikal tarikat liderleri kendilerinin düşürdüklerini söylerler.
@bahattinsopaci Yok ya. Uçaklar pek coşku vermiyor. Uzay aracından aşağısı müritleri kesmiyor.
kahrol abd kendi kanında boğul
@yusuf_kapusuz pilotlar denizde boğulmuş olabilirler.
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