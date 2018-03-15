ABD'de uçak denize düştü! Kurtarma ekipleri sevk edildi

Uçağın düşmesiyle ilgili görgü tanıkları, Key West Deniz ve Hava Üssü'ne inişe geçen uçakta havadayken bir patlama meydana geldiğini ve uçağın alev aldığını, iki pilotun atladığını gördüklerini söyledi. Okyanusa atlayan pilotlar için arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

DHA