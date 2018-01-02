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ABD kanalından son dakika İran iddiası! 'Bu kez çok farklı...'

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 19:05 | Son Güncelleme 6 saat önce

Fox News, İranlı yöneticilerin ülkede süren protestolar sırasında yaptıkları bir toplantının tutanaklarını ele geçirdiğini, konuşan isimlerin panikte olduğunu iddia etti.

FOX'un haberinde İran'ın dini lideri Hamaney'in çeşitli siyasi isimlerle bir araya geldiği savunuldu.

31 Aralık'ta yapıldığı iddia edilen toplantı tutanaklarının Farça'dan İngilizce'ye çevrildiği iddia edildi.

İddiaya göre 31 Aralık’taki toplantıda isyanın ekonominin her sektörüne darbe vurduğunu ve “rejimin güvenliğini tehdit ettiği” tutanaklarda yer aldı.

'ÖNCEKİ DURUMLARDAN FARKLI'

Toplantıda “Dini liderler ve liderlik olay yerine en kısa zamanda gelmeli ve işlerin daha kötüye gitmesini engellemeli. Allah yardımcımız olsun, bu çok karmaşık bir durum ve önceki durumlardan farklı" ifadelerinin geçtiği savunuldu.

Fox News bu tutanakları kendilerine Meryem Rajavi’nin ilettiğini duyurdu. İran’ın terörist olarak gördüğü rejim karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü’nü kuran Rajav, bugün de “İran Ulusal Direniş Konseyi Başkanı” sanıyla faaliyet yürütüyor ve Fransa’da sürgünde yaşıyor.

HAMANEY İLK KEZ KONUŞTU

Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki protesto gösterileri ile ilgili ilk kez konuştu. Hamaney, İran düşmanlarının ülkesine darbe vurmak için fırsat kolladığını söyledi.

Başkent Tahran’da şehit ailelelerini kabulünde konuşan Ayetullah Hamaney, ülkede perşembe gününden itibaren başlayan protesto gösterilerini değerlendirdi. İran Lideri, "Düşman, İran halkına darbe vurmak için fırsat kolluyor. Düşmanlar, son günlerdeki olaylarda, para, silah, politika ve istihbarat teşkilatları gibi ellerindeki çeşitli araçlarla İslam Cumhuriyeti’nde sorunlar çıkartmak için İran’a karşı bir ittifak oluşturdu" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
protesto ABD Fox İRAN Ali Hamaney

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
Allah İran'ın yardımcısı olsun
Dini siyasete alet etme din ile yalan talan rüşveti ihaneti örtmeye kalkma insanları ayrıştırma ağızdan bölücü sözler çıkmasın kimse kimseyi düşman olarak görmesin ayni gemideyiz.. IYI gelsin. Türkiye IYI Olsun
@mah6bsddn4 al sana ayrıştırmanın kralı.
@mah6bsddn4 Meral akşenerin yaşı doğum tarihi memleketi vs bunları dahil google den bakmadan bilmeyenler İYİ Gelsin iyi olsun diyor. Dibi bilinmedik kuyudan su içilmez. Siz içmiyorsunuz o suda boğuluyorsunuz.
Tüm diktatör ve tek adam yönetimleri her an yusuf yusuf durumunda yaşar
@yersoyersoy 9 seçim kaybedip hala koltuklarında oturan kaset le gelen tek adam ve diktatörden bahsediyorsun değilmi o kadar yusuf yusuf yapıyorki 2019 da adayım bile diyemiyor
@yersoyersoy abd öyle dünyayı dikta etmiyo mu
eğer İran göstericilerle başedemeyipte Suriye gibi Rusları yardıma çağırırsa ve sonra İran ın Irak sınırında PYD PEJAK PKK taraftarlarıda ABD bayrakları ile gösterilere başlayıp ABD yi yardıma çağırırsa durum vaziyet neolur? hesabı yaparken çok düşünmek gerek Suriyedeki muhaliflere "ABD Köpeği"deyip İş GEZİ yada İRAN olunca "Onurlu Direniş" diyen nebok olduğu belirsiz Onurlu ABD köpeklerinin cevap verebileceği bi durum deil elbette
@palermo544 super yorum gezi zekalılar buna yorum yazamaz çünkü ...
@palermo544 Turkiyenin ortadoğuda bır görevi var bız o gorevi yapiyoruz diyen babana sor oyle konus pusuda bekliyor bilal olan bu is para sifirlamaya benzemez yarin ABD bir emir gelir irandaki gostericileri destekliyoruz der done done bir hal oldunuz
@mah6bsddn4 )) ben sana ne desemki iti an çomağı hazırla)) ne kadar" İYİ" ve Onurlu ABD köpeği olduğunuz tüzügünüzde bile yazılı ))
@palermo544 ABD KÖPEGİ KİM... SENCE KİM... İSMİNİN TÜRK OLMAMASI BENİDE ŞAŞIRTMADI
@ulas_corum cevabın bumu sende şaşırtmadın beni
Dini siyasete alet etme din ile yalan talan rüşveti ihaneti örtmeye kalkma insanları ayrıştırma ağızdan bölücü sözler çıkmasın kimse kimseyi düşman olarak görmesin ayni gemideyiz.. IYI gelsin. Türkiye IYI Olsun..
Amerika batmadığı sürece dünyaya rahat yok.
amerika baktı TC karıştıramadı ilk iran vardı zaten hesapta iran karıştımı TC hazır karışmaya hdp chp akp diye milet zaten kışkırtılmış vaziyete yorumlara bakın chp seven taraftarı olan belli akp li olan da belli mhp li olanda belli hdp olanda belli iran düştümü kesin ama net sıra bizde 2006 da ıraktan gelen bir gazetede yazıyordu bu durum kim derdi o vakit tunus suriye bilmem arap baharı orda yazıyordu bu gün çıkan olaylarda ki yahudiler 30 sene zaman biçmiş buna israil devleti kuracaklar kuzey ırak akdenizde kıyısı olan israil devleti güney doğuda kürdistan TC ve iran bir kısmında ermeni dev
akşenerin paralı askeri havlıyor duydunuzmu
Atatürk'ün yolunu benimserseniz kurtuluşu da bulursunuz. Kafa kesmek yerine kafalarınızı değiştirin, ilk işiniz yeni bir önder bulmak ve demokrasiyi, laikliği benimsemek olsun.
iran dinle yönetilmeden önce avrupa ülkesi gibiydi zaten dinle yönetilen ülkelerin hali ortada geri kalmış cahil bir toplum yaratmak hiç bir üretim yok bolca çocuk yapmak bilim adamı mühendis çıkarma bolca imam çıkar adım adım cemaat evleri beyinler yıkanır mevlena ve şemsi hiç bir yazısında dinden bahs etmezler Allaha bağlılar canı gönülden dinler eskide cahil toplumu aydınlatmak için bir nevi sınavdı şimdi insanlar çok daha akıllı aydın Allahı biliyorlar ama üst düzeydekilerin işine gelmez bütün dinlerin ortadan kalkması zaten dünyadaki bütün terör örgütleride maalesef dinle yönetilen ülkeler
Emin olun ki;bizler asla gormeyecegiz,bizden sonraki kusaklarin torunlarinin torunlari da belki gormeyecek ama Bir gun,Amerika ve israil denilen bu iki(sifatlari siz verin)kendini Allah sanan(!)olusuma cevabi,islam'in guzel yuzunu goren ve gercekten yasayip-yasatan ve olgunlasan Musluman dunyasi verecek,icinde Fars,Turk,Arnavut,Bosnak,Arap,Malez,indonez,Bengal,Pakistanli sanskrit,Afrikali Zenci kusagi verecek...Cunku aglatip da karsisina gecip gulen,para ile ruhlarin satin alinmasinin da bir siniri ve doygunlugu-sonu olacak...7asir(osmanli)+1 asir(~Turkiye Cumhuriyeti);nasil gectiyse!?
yalan sadece senaryo yazıyorlar.ey iran inanma.sen güçlüsün,yokmu bir RTE oradada...
iranın kurtuluşu ve amerikaya karşı türkiye olarak isyancı halka destek vermeliyiz.
BEYLER PORNO SİTELERE NASIL GİRERİM??? LÜTFEN YARDIMCI OLUNUZ.
Güçlü dempkrasiler totaliter rejimlerin panzehiridir,çoğulculuk hakim kılındığında bu tür toplumsal olayların olasılığı çok zayıf olur hatta imkansız olur,çünkü katılımcı toplumlarda yönetimlerden bu denli rahatsız olunmaz,bu olaylardan ülkemizi yönetenlerin siyasilerin halkımızın ders çıkartması gerekir her şey pahasına iktidar olunmaz olunursa bir gün bir ayaklanma olur demir sopalarla leş alır.Son 50 yılda dünyada çok örnekleri var.Ülkemizin siyasi gerginliği bize ileride huzur ümidi vermiyor Allah korusun,aklımızı başımıza almalıyız,AKP militan eğitiyormuş bu olay ülkenin intiharı olur.
ABD NİN BİR OYUNU ırak MISIR libya SURIYE DE YAPTIĞINI İRANDADA YAPMAK.TÜRKİYE'DE GEZİ OLAYLARI İŞE YARAMAYINCA FÖTÖCÜLER DEVREYE GİRMİŞTİ TABİ İŞE YARAMADI BAKALIM BURADA TUTACAKMI
K.Kore amerikayı dize getirir.Koskoca arap dünyası amerikanın yaalaka yağcısı olurken K.kore amerikaya kafa tutuyor.Suriyeden sonra amerika cia ajanları Türkiyeyi karıştıracaktı başaramadı şimddi İrana saldırıyor.Araplarda birlik olsa amerikaya he demez.Korkak araplar İrana destek versenize yarın sizin başınıza da gelecek birlik olun birlik arap dünyası.Ortadoğuyu karıştıran Amerika
eren erdem nerde gitsin rejime yardıma
Yalan haber.. ABD' nin sıkıştıkça başvurduğu yalanlardan biri.. Kimse inanmasın...
Komşudaki olayların artması demek ülkemize yeni mülteci akını demek,tabiki sonunda da ceremeyi biz çekeceğiz.
İktidar için bişey vadetselerdi Abd ye böyle olmazdı anlayan anladı neyse iyi akşamlar!!!!!
Dünyanın bir numara terör üreten ülkesi ABD diğerleri onun uşakları,Mesela İsrail,Suudlar
Bence yol kısayken halkın isteği yerine getirilmeli. Yoksa durum daha da kötüye gidecek...
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