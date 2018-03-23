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ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2018 11:08 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre, ABD Deniz Kuvvetleri gemileri 'seyir özgürlüğü' operasyonu başlattı.

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD'li yetkililerin Reuters'e yaptığı açıklamaya göre, ABD savaş gemileri bugün, Çin'in Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği yapay bir adadan 12 deniz mili uzaklıkta bir "seyir özgürlüğü" operasyonu gerçekleştirdi.

İsminin gizlenmesi koşuluyl konuşan yetkililer, USS Mustin destroyerinin Spratly Adaları'ndaki Mischief Reef'e yakın olduğunu söyledi. Çin, bölgedeki komşularıyla alan üzerinde toprak anlaşmazlıkları yaşıyor.

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ABD Reuters çin

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
yiyin birbirinizi ..
hahaaa çin e bir saldırda ortalık şenlensin
oradaki masum insanlara ne olucak peki ?
abd ateşle oynuyor.
yapacakları operasyon ancak bu olur,şanlı Türk ordusu ile ezik abd ordusu arasında kocaman bir fark var
oyle bir yanlisa ne yazikki dusmezler...
Güney kıbrıs Exon gaz çıkarma operasyonu ne oldu! amerika geldi haberler bitti değil mi?
savaşı bazıları bayılmak zannediyor .içinde ölümün,ömür boyu sakatlığın,tecavüzün ve yokuğun adıdır savaş .islamda savaş ancak nefsi müdafaa gerektiren hallerde olur .
dikkat et oralar kuzey koreye yakın :) indirirler aşağıya
ABD Çin le ticaretinde farklı bir dolar kullanıyorÇin,gelirlerini ABD kâğıtla rına yatırdı.ABD bu yüzden batıyor.zeytinyağı gibi üste çıkıyor.Çin ,1948 deki uzun yürüyüş zamanındakinden daha güçlü.kriz 1929 krizine benzemez.maalesef bizdeki kamu iktisadı kuruluşları satıldı.bizde kötü etkileniriz.nükleer savaş ćıkmaz.uzlaşırlar.karma ekonomide kalsaydık güçlü çıkardık.
Her yeri karıştırıyorsun abd yeterr
ÇİNLE UGRASAMAZ AMERIKA UGRASIRSA 3. DÜNYA SAVASI BAŞLAR
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