ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD'li yetkililerin Reuters'e yaptığı açıklamaya göre, ABD savaş gemileri bugün, Çin'in Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği yapay bir adadan 12 deniz mili uzaklıkta bir "seyir özgürlüğü" operasyonu gerçekleştirdi.

İsminin gizlenmesi koşuluyl konuşan yetkililer, USS Mustin destroyerinin Spratly Adaları'ndaki Mischief Reef'e yakın olduğunu söyledi. Çin, bölgedeki komşularıyla alan üzerinde toprak anlaşmazlıkları yaşıyor.