ABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandı

D'Elia'ya yapılan otopsi sonucu, vücudunun yüzde 80'inin yanmasıyla sonuçlanan yangına da patlayan elektronik sigaranın sebep olduğu sonucuna varıldı.
D'Elia'nın bedeni Florida'nın St Peterburg bölgesindeki evinin yanan yatak odasında itfaiyeciler tarafından bulundu.
Kayıtlara kaza olarak geçen ölümün, ABD'de elektronik sigara kaynaklı kayıtlara geçen ilk can kaybı olduğu sanılıyor.
Adli tıp uzmanları, D'Elia'nın ölüm nedeninin kafatasına isabet eden parçalar olduğunu tespit etti.
Otopsiye göre, kafatasında eletronik sigaranın iki parçası bulundu.
İtfaiyecilerin yatak odasında büyük bir yangın hasarı oluştuğunu, ancak minimum düzeyde dumanla karşılaştıklarını rapor ettiği bildirildi.
'38'i ağır 133 yaralı'
Elektronik sigaranın Smok-E Mountain şirketi tarafından imal edildiği belirtildi.
Amerikan İtfaiyesinin verilerine göre 2009-2016 arasında elektronik sigara kaynaklı 195 farklı patlama ve yangın oldu ve bu olaylarda 38'i ağır, 133 kişi yaralandı.
2915'te Colorado eyaletinde patlayan bir elektronik sigara 29 yaşındaki bir erkeğin boynunu kırıp, dişlerini dökmüştü.
Ocak ayında Denver Havaalanı'nda yaşanan bir yangının da elektronik sigaradaki pilden kaynaklandığı tespit edilmişti.
Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!
Bahçeyi kazarken servet buldu! İçini açınca gözlerine inanamadı
Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt
24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili son anket!
İngiltere: ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyoruz
Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı
Putin 'Trump'ın başkan olması için' doğrudan talimat vermiş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
Lada Niva ‘nın fiyatı el yakacak seviyede
Okuyucu Yorumları 0 yorum