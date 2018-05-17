HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandı

17.05.2018 09:27 | Son Güncelleme

ABD'de 38 yaşındaki Tallmadge D'Elia'nın, patlayan elektronik sigarasından kopan parçaların kafatasına saplanması sonucu öldüğü belirtildi.

ABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandı

D'Elia'ya yapılan otopsi sonucu, vücudunun yüzde 80'inin yanmasıyla sonuçlanan yangına da patlayan elektronik sigaranın sebep olduğu sonucuna varıldı.

D'Elia'nın bedeni Florida'nın St Peterburg bölgesindeki evinin yanan yatak odasında itfaiyeciler tarafından bulundu.

Kayıtlara kaza olarak geçen ölümün, ABD'de elektronik sigara kaynaklı kayıtlara geçen ilk can kaybı olduğu sanılıyor.

Adli tıp uzmanları, D'Elia'nın ölüm nedeninin kafatasına isabet eden parçalar olduğunu tespit etti.

Otopsiye göre, kafatasında eletronik sigaranın iki parçası bulundu.

İtfaiyecilerin yatak odasında büyük bir yangın hasarı oluştuğunu, ancak minimum düzeyde dumanla karşılaştıklarını rapor ettiği bildirildi.

'38'i ağır 133 yaralı'

Elektronik sigaranın Smok-E Mountain şirketi tarafından imal edildiği belirtildi.

Amerikan İtfaiyesinin verilerine göre 2009-2016 arasında elektronik sigara kaynaklı 195 farklı patlama ve yangın oldu ve bu olaylarda 38'i ağır, 133 kişi yaralandı.

2915'te Colorado eyaletinde patlayan bir elektronik sigara 29 yaşındaki bir erkeğin boynunu kırıp, dişlerini dökmüştü.

Ocak ayında Denver Havaalanı'nda yaşanan bir yangının da elektronik sigaradaki pilden kaynaklandığı tespit edilmişti.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
İngiltere: ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyoruzİngiltere: ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyoruz
Son dakika! İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurduSon dakika! İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektronik sigara elektronik sigara patlaması ABD

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Muharrem İnce'den canlı yayında FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'den canlı yayında FETÖ iddiası!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

24 Haziran sonrası kaç Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak?

24 Haziran sonrası kaç Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandı

ABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandı

İngiltere: ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyoruz

İngiltere: ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyoruz

Son dakika! İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurdu

Son dakika! İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurdu

Putin 'Trump'ın başkan olması için' doğrudan talimat vermiş!

Putin 'Trump'ın başkan olması için' doğrudan talimat vermiş!

O fotoğraftaki direnişçi bakın kim çıktı!

O fotoğraftaki direnişçi bakın kim çıktı!

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.