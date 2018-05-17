ABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandı

D'Elia'ya yapılan otopsi sonucu, vücudunun yüzde 80'inin yanmasıyla sonuçlanan yangına da patlayan elektronik sigaranın sebep olduğu sonucuna varıldı.

D'Elia'nın bedeni Florida'nın St Peterburg bölgesindeki evinin yanan yatak odasında itfaiyeciler tarafından bulundu.

Kayıtlara kaza olarak geçen ölümün, ABD'de elektronik sigara kaynaklı kayıtlara geçen ilk can kaybı olduğu sanılıyor.

Adli tıp uzmanları, D'Elia'nın ölüm nedeninin kafatasına isabet eden parçalar olduğunu tespit etti.

Otopsiye göre, kafatasında eletronik sigaranın iki parçası bulundu.

İtfaiyecilerin yatak odasında büyük bir yangın hasarı oluştuğunu, ancak minimum düzeyde dumanla karşılaştıklarını rapor ettiği bildirildi.

'38'i ağır 133 yaralı'

Elektronik sigaranın Smok-E Mountain şirketi tarafından imal edildiği belirtildi.

Amerikan İtfaiyesinin verilerine göre 2009-2016 arasında elektronik sigara kaynaklı 195 farklı patlama ve yangın oldu ve bu olaylarda 38'i ağır, 133 kişi yaralandı.

2915'te Colorado eyaletinde patlayan bir elektronik sigara 29 yaşındaki bir erkeğin boynunu kırıp, dişlerini dökmüştü.

Ocak ayında Denver Havaalanı'nda yaşanan bir yangının da elektronik sigaradaki pilden kaynaklandığı tespit edilmişti.

