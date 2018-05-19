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ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

CNN International, Kuzey Kore lideri Kim'in zirveyi iptal etme tehdidi nedeniyle B-52 savaş uçaklarının artık Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağını duyurdu. Çin ise tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde tatbikata girişti, çok sayıda savaş uçağı adalara indi.

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

ABD ve Kuzey Kore arasındaki tarihi zirvenin riske girmesi üzerine Washington yönetimi ünlü bombardıman uçağı B-52'lerin rotasını değiştirdi.

Söz konusu gelişme, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD-Güney Kore askeri tatbikatına kızıp Seul yönetimiyle görüşmeyi askıya alması üzerine gerçekleşti. Kim ayrıca Trump'la 12 Haziran tarihinde Singapur'da yapılacak tarihi buluşmayı da iptal edebileceğinin sinyalini vermişti.

CNN International, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin anlaştığını ve en az iki nükleer füze taşıyabilen B-52'lerin artık zirve gerçekleşinceye kadar Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağını duyurdu.

ASKERİ TATBİKATLAR NEDENİYLE SÜREKLİ KARŞI KARŞIYA GELİYORLARDI

Kore Yarımadası'na gelen bahar havasından önce Pyongyang yönetimi ile ABD'nin başını çektiği müttefikler askeri tatbikatlar nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyordu.

Güney ve Kuzey Kore, aralarındaki savaşı 1953 yılında bitirse de yalnızca ateşkes anlaşması imzaladı ve teknik olarak halen savaş halindeler. Kim Jong-un'un tarihi Güney Kore ziyaretinde taraflar yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalanması için uzlaşmıştı. Ayrıca nükleer faaliyetlerin durması da anlaşılan diğer başlıklardan biriydi.

ÇİN'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Güney Asya'nın bir başka noktasında ise Çin'in gövde gösterisi var. Tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki adalarda askeri üs inşa eden Pekin yönetimi, tatbikat yapan savaş uçaklarını bölgeye indirdi.

Resmi açıklamaya göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait çok sayıda jet adalardan havalanıp yeniden askeri havalimanına iniş yaptı. Tatbikatta yer alan savaş uçakları arasında H-6K da var.

Tartışmalı sularda gerçekleşen askeri faaliyetler nedeniyle ABD ve Çin arasında bir rekabet bulunuyor. Ayrıca bölge ülkeleri Vietnam, Filipinler, Tayvan ve Malezya da Çin'in egemenlik haklarına karşı çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd uçakları Kuzey Kore çin

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