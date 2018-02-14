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ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 10:21 | Son Güncelleme

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Deyrizor'da rejim güçleri ve Hizbullah milislerini vurduğu görüntüler yayınlandı. Pentagon'un Suriye'deki partneri YPG'lileri korumak için gerçekleştirdiği saldırıda, Rus yapımı tankların hedef alındığı ve yaklaşık 40 Rus askerinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayınlanan görüntü kayıtlarında Rus yapımı T-72, tanklar ve diğer askeri araçların yerle bir edildiği açık bir şekilde görüntülere yansıyor. Rus basını olayda en az 40 Rus paralı askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Rus medyasına göre, Deyrizor'da hayatını kaybeden Rus askerlerinden bazılarının ismi açıklandı. Bu isimler ise şöyle: Vladimir Loginov, Kirill Ananyev, Igor Kosoturov, Stanislav Matveev, Alexei Ladygin.

ESAD YANLISI MİLİSLER SALDIRMIŞTI

Terör örgütü PKK'nın isim değiştirmiş hali olan SDG’nin DEAŞ’tan aldığı petrol sahalarını ele geçirmek için hamle yapan Esad yanlısı milisler, kısa süre önce buradaki bir SDG karargâhına saldırdı. Aynı karargâhta ABD askerleri de bulunuyordu. ABD’li askeri yetkililer, Suriye lideri Beşar Esad yanlısı 500 kadar savaşçının, havan topları, tanklar ve roketlerle, SDG’yi hedef aldığını ve kendilerinin de ortaklarını korumak üzere harekete geçtiklerini açıklamıştı.

ABD ve SDG, havadan ve karadan milislere saldırı düzenlemiş,. Amerikalı yetkililer, Esad yanlısı milislerden yaklaşık 100 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

RUS WAGNER'LER SURİYE'DE

Wagner, Rus ordusundan emekli olan Albay Dmitriy Utkin tarafından kurulan özel bir güvenlik şirketi. İlk olarak 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara verdikleri destekle adını duyuran Wagner birlikleri, daha sonra Suriye'deki iç savaşa da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın saflarında katıldı.

KAYIPLARI DÜŞÜK GÖSTERİYORLAR

Rus kanunlarına göre paralı asker olarak görev yapmak ve paralı asker çalıştırmak yasak. Rusya da Wagner güçlerinin varlığını resmi olarak kabul etmiyor. Wagner birimi altında ölenlerin ailelerine bazen haftalar bazen de aylar boyunca haber verilmediği oluyor. Wagner savaşçılarının ölümü resmi olarak duyurulmadığı için Rusya, Suriye'deki askeri kayıplarını daha düşük göstermiş oluyor. Rusya'nın Wagner şirketi, ABD'nin Irak savaşında kullandığı ve yaptığı katliamlarla hatırlanan özel güvenlik şirketi Blackwater'ı hatırlatıyor.

4 BİN DOLAR MAAŞ

Wagner paralı askerlerine aylık 4 bin dolar (15 bin TL'nin üzerinde) maaş ödeniyor. Ölen askerlerin ailelerine ise rütbelerine göre 22 bin dolar (yaklaşık 85 bin TL) ile 52 bin dolar (yaklaşık 200 bin TL) arasında farklı tutarlarda tazminat ödemesi yapılıyor.

RUS DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, basında yer alan ve ABD öncülüğündeki koalisyonun 7 Şubat’ta Suriye’de gerçekleştirdiği bombardımanda 'onlarca veya yüzlerce Rus vatandaşının öldüğü' yönündeki iddiaları yalanladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan gazetecilere konuşan bir kaynak "Bloomberg ve diğer basın kuruluşları tarafından yayılan Suriye’de onlarca veya yüzlerce Rus vatandaşının öldüğü yönündeki iddialar klasik bir dezenformasyon" ifadelerini kullandı.

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ABD Rus asker

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
süriyede bir milyon insanı katıl eden potin diktatörüne az bile, Afganistan da batığı gibi batar inşallah, horozlanıyor du diktatör, abd kuyruğunu nasıl da kesti.
ABD VE EMPERYALİZMİNİN AĞZIYLA KONUŞUYORSUN,SÖMÜRGECİ AĞIZ...
İyi olmuş. Ruslara da birinin haddini bildirmesi gerekiyordu. Rusyanın hakkından da ancak abd gelir
sen mazlum degil tam bir m alsın
@mazlumx68 hewalcan AFRİN havasahasını Türkiye ye açtığı için bu kadar kin duyuyorsun Rusya ya farkındayız Dert etme Münbiç içinde ABD "açacak"..Bizde "Girecez" yine ABD ye de çok güvenme))
3.DÜNYA SAVAŞINA ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ VE KIYAMETİN KOPACAĞI 3DÜNYA SAVAŞI ORTADOĞUDA OLACAĞI HARAMIN HELAL KILINDIĞI CAMİLER ÇOĞALACAK İÇİNDE NAMAZ KILANLARIN OLMAYACAĞI BÜTÜN ELAMETLER YAKLAŞTIĞIMIZI GÖSTERİYOR ALLAH SONUMUZU HAYIR EYLESİN ATATÜRKÜN YURTTA SULH CİHANDA SULH OLACAĞI BİR DÜNYA OLSUN HİÇBİR CANLI ÖLMESİN SAYGI SEVGİ MERHAMET İÇİMİZDEN EKSİLMESİN
ABD sorumsuz davranmaya,ahmaklık yapmaya devam ediyor..Yeni bir dünya savaşı başta orta doğu coğrafyası olmak üzere ABD ve İsrael için de çok kötü sonuçları olacaktır. Bütün dünya"ya ikinci dünya savaşından daha kötü yıkım getirecektir..ABD bu aptalca davranışlarından bir an önce vazgeçmelidir.
BİRKAÇ YIL ÖNCESİNE KADAR RUSYA'YLA İŞBİRLİĞİ YAPALIM DİYENLERİ HAPSE ATIYORLARDI!NE ÇABUK UNUTTUK BUNLARI??? ŞU AN ARAMIZDA SU SIZMIYOR ÇOK ŞÜKÜR! AFRİN HAREKATINI DA ONLARIN İZNİYLE YAPIYORUZ!!! DOSTU DÜŞMANI AYIRMANIN ZAMANI ÇOKTAN GEÇTİ,AKLIMIZI BAŞIMIZA ALALIM LÜTFEN!
Sana katılıyorum ama bazılarının zekası bunları düşünmeye yetmiyor
3.dünya savaşı yaklaşıyor, yunan kıyılarımıza kadar gelip silah kuşandı, ABD saldırıya geçti, ve biz savaşın içine bile isteye girdik, önce ypg liderini ağırladık, şimdi ypg ile savaşıyoruz anlayan beri gelsin, BOP eşbaşkanı üstüne düşüneni mi yapıyor ?
Bir Osmanlı tokadı da Rusya için atalım bari...!!!
Rusya devletine ait resmi görevli asker olsalardı 3.dünya savaşına merhaba diyecektik. Paralı askerleri kimse umursamaz
hiç birinizin kafası çalışmıyor dünya üzerinde 3 super güç var bunlar ABD rus çin bunların birbiriyle savaşması demek 3. dünya savaşı demek akıl karı değil artık benim düşüncelerimi siyaset bilimleri ekonomistler aydınlar yazarlar değil ben onları düşüncelerimi olur oldum savaş yakın böyle giderse enaz 50 milyon insan ölür 500 milyon evsiz kalır bir okadar dünya yaşanmaz olur ekmek şu kavgaları başlar kitlik kıyamet olur
akape rusya ile işbirliğine git abd ağanızı vurdum diyor. bu tayyip e uyarı aklını başına al vatan evlatlarını harçama 6 yıl önce hat yaptın. artık yönetemiyorsun. paran çok git man adasına biz burada koyunlarına bakarız ey demekle olmuyor.
Ruslar ın gözünün yaşına bakmayan ABD den herhalde bize(Her ne kadar NATO Ülkesi olsak da)acımasını bekleyecek kadar satirik olamayız..
Suriye'nin kaynaklarının paylaşımında sırtlanlar birbirini ısırmaya başladı. Çevredeki ceylanlar şimdilik rahattır...
Resmen YAHUDİ Amerikay 3. dünya savaşının başlatmasını istiyor
kırın birbirinizi ikinci dünya savaşında olduğu gibi.
defolun gidin sizi rus ve abd yandaslari neyini bbegeniyorsunuz abd nin rusyanin... terorist bir ulke abd ortaligi karistirmaya calisan rusya ... neyini begeniyorsunuz ...
nasıl nir kanı bozuk şu yorum yazanların bazıları anlaşılır değil. abd kıçı yalayıp putin düşmanı olmuşlar 2 dakkada
Farkında mısınız hepsi seneryo bunlar bir uçak düşürdük kıyamet koptu 40 asker ölecek Rusya sessiz kalacak güldürmeyin.
@capri61 aynen katiliyorum
Birbirinizi yiyin
çimizdeki ve bizim gibi görünüp ancak vatan hainliğini yapanlar; UNUTMAYIN SİZ HAİNLERE RAHMEN BAŞTA KÜRT-TÜRK VE DİĞER KARDEŞLERİMİZ BU ÜLKEYİ İTLERE BIRAKMAZ CANINI VERİR AMA VATANINI VERMEZ
Aha da 3. dünya savaşı başladı. onların canı kıymetlidir sonuçta.
Yalan haber
OSMANLI TOKADI ATMAK;Bu kulağa hoş gelse de gerçekler maalesef böyle değil.Neden: 1-Osmanlı asla dostlarını,insanını katillere satmamıştır,ya biz? 2-Osmanlı son 40-60 yılında asla savaşa kendi giren taraf olmamıştır.Neden,çünkü gücünü,halkının durumunu bilerek haddine göre savunma yapmayı yeğlemiştir.Bakınız2.A.HAMİD'i dillerinden düşürmeyenlerin unuttuğu ve onu tanımadığı gerçekler.Ç.KALE de HAMİDİYE TABYALARI,ERZURUMDA da HAMİDİYE ALAYLARINI KURARAK olası savaşta mevcudu muhafaza amaçlamıştır. S.ŞAH . FİLİSTİN'e yardım götürmeleri için gönderdiği İSRAİL'in katlettiği insanları satandan ne be
eskıden rusları öven yorumculara komnıst dinsız dıyen yobaz takımı şimdı hakerte edenleri kınıyor...döne döne bir hal oldunuz
TÜRK MİLLETİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANI ABD DİR... KUYRUĞU PKK-PYD VE DAİŞ-İŞİT İÇİN RUS ASKERİ GÜÇLERİNİ VURUYORLAR.... GERÇEKTEN BELASINI ARIYOR ETEKLİ ABD...
Bu düzmece senaryo bize bir mesaj verme gibi geldi sdg yani pkk ortağımız onlara saldırana böyle yaparız rusya bile olsa ..... Bizim için Allah yolunda vatan savunması için ölmek kadar şerefli birşeyin olmadığını Abd çabuk unutmuşa benziyo... Kore ve kıbrısta şahit olmasına rağmen ... Tekrar hayırlatırız sorun değil biz ölmeye hazırız Allah vatanımızı bayrağımızı askerimizi korusun. Herzaman mazlumun yanında zalimin karşısımda olmayı nasip etsin milletimize...
Rusya şimdi karşılık vermezsen adam değilsin.
abd petrol kuyularının başına pkk'yı yerleştirmiş.kim tehdit edersede vuruyor.buna rusyada dahil.çünkü petrol kuyularından gelen gelirle hem masraflarını karşılıyor.hemde pkkyı finanse ediyor.
rusya abd nin kıyamet saatini kainat saatine göre saniyenin milyonda birine ayarladı..
bu suriye de kaç farklı millet var böyle be
Rusya initikamını çok acı alacaktır. Bakın görün.
Haydi Cepheye : )
saldır rusya :))))
detaya bak detaya, esad yanlıları pkknın isim değiştirmiş hali sdg ile, yani açık açık pkk ile savaşıyor,abd esada karşı pkklıları korumaya çalışıyor. bizim siyasiler esad gitsin derdinde ve esada savaş açmış halde. peki esad giderse bu kimlerin ekmeğine yağ sürecek?
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