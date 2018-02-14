ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayınlanan görüntü kayıtlarında Rus yapımı T-72, tanklar ve diğer askeri araçların yerle bir edildiği açık bir şekilde görüntülere yansıyor. Rus basını olayda en az 40 Rus paralı askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Rus medyasına göre, Deyrizor'da hayatını kaybeden Rus askerlerinden bazılarının ismi açıklandı. Bu isimler ise şöyle: Vladimir Loginov, Kirill Ananyev, Igor Kosoturov, Stanislav Matveev, Alexei Ladygin.

ESAD YANLISI MİLİSLER SALDIRMIŞTI



Terör örgütü PKK'nın isim değiştirmiş hali olan SDG’nin DEAŞ’tan aldığı petrol sahalarını ele geçirmek için hamle yapan Esad yanlısı milisler, kısa süre önce buradaki bir SDG karargâhına saldırdı. Aynı karargâhta ABD askerleri de bulunuyordu. ABD’li askeri yetkililer, Suriye lideri Beşar Esad yanlısı 500 kadar savaşçının, havan topları, tanklar ve roketlerle, SDG’yi hedef aldığını ve kendilerinin de ortaklarını korumak üzere harekete geçtiklerini açıklamıştı.

ABD ve SDG, havadan ve karadan milislere saldırı düzenlemiş,. Amerikalı yetkililer, Esad yanlısı milislerden yaklaşık 100 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.