ABD, YPG/PKK'dan boşalan alanlara takviye yaptı!

Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

McKenzie, Fırat Vadisi'nin güneyinde ABD öncülüğündeki koalisyon operasyonlarına destek veren bazı SDG (PYD/PKK paravanı) unsurlarının Afrin'e gittiğini, bunun da DEAŞ karşıtı operasyonları yavaşlattığını belirtti.

ABD'li komutan McKenzie, "DEAŞ'ın ivme kazandığını söyleyemem ancak bunun yerine (DEAŞ'ın) kaçınılmaz sonu, sıradan kuvvetlerin ayrılmasından değil de bazı liderlerin kuzeye geri dönmesinden dolayı yavaşladı. Dolayısıyla ilerlememiz yavaşladı." dedi.

Bölgede çatışmaların sürdüğünü dile getiren McKenzie, gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

YPG/PKK unsurlarının Afrin'e gitmesinden dolayı ABD'nin bölgede herhangi bir ayarlama yapıp yapmadığına ilişkin soruyu McKenzie, şöyle yanıtladı:

"Sahadaki komutanlarımız her zaman savaş alanından olup bitenlerle ilgili değerlendirme yapıyorlar. Bu taktiksel detaylar elimde yok ancak şunu söyleyebilirim. Kendi kuvvetlerimizin güvenliğini sağlamak üzere muhtemelen hem güneye hem de Menbiç'e bazı sevkiyatlar yaptık."