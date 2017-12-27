HABER

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 20:28 | Son Güncelleme 4 saat önce

IŞİD ile mücadele eden ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerde operasyon yapmayacağını duyurdu. Koalisyon yetkilisi Tümgeneral Felix Gedney, IŞİD militanlarının Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerde 'rahatça hareket ettiğini' söyledi.

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

ABD'nin öncülüğünde kurulan ve Suriye'de operasyonlar yürüten IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye'de hükümet kontrolündeki bölgelerde operasyon yapmayacaklarını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre koalisyon yetkilisi Tümgeneral Felix Gedney, yaptığı açıklamada, "Esad kontrolündeki bölgelerde operasyonları sürdürmek niyetinde değiliz" dedi.

IŞİD militanlarının Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerde 'rahatça hareket ettiğini' ileri süren Gedney, "Bu bize, Suriye rejiminin IŞİD'i yok etme niyeti olmadığını ya da bunu yapma gücü bulunmadığını gösteriyor" dedi.

IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye ordusuna karşı ilk saldırısını Aralık 2015'te gerçekleştirmiş, Suriye hükümetine ait askeri kampın vurulması sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti.

'ACİL HAT' KURULMUŞTU

Rusya ve ABD arasında Suriye'de karşı karşıya gelmeyi engellemek amacıyla 2015 yılında 'acil hat' kurulmuştu.

7 Nisan'da ABD gemilerinden fırlatılan füzelerle Suriye'nin Şayrat hava üssü vurulmuştu. 16 Eylül'de de Deyr-ez-Zor yakınlarında Suriye ordusuna bağlı güçlere ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları tarafından hava saldırısı düzenlenmiş, 100'ü aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıların ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şam'ın izni dışında operasyonlar yürüten ABD'nin Suriye'deki varlığının yasal olmadığını vurgulamıştı. Rusya, Koalisyon'un Suriye'deki operasyonlarının yıkım getirdiğini, IŞİD karşıtı mücadeleye katkı sunmadığını ifade etmişti.

'ABD, Suriye'de yeni terör örgütü kurdu'
ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD operasyon hükümet Koalisyon Suriye

En Çok Okunan Haberler

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Arap bakandan 'Türkiye'ye karşı birleşin' çağrısı

Arap bakandan 'Türkiye'ye karşı birleşin' çağrısı

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Şimdi herkes, Suriye nin toprak bütünlüğünün ne kadar önemli olduğunu anladı mı ? hala anlamayan yada anlamak istemeyen var mı ?
bu şu demek olabilir "Suriyede ki Kürtlerle(PKK_PYD) Özerkliği görüşebiliriz" diyen ESED yönetimi ; YPG_PKK ya silah desteği veren ABD ile ittifaka gidiyor.Buna pek ittifakta denmez aslında PUTİN;Suriyedeki Rus birliğini ziyaretettiği sırada, bir Rus Generalin ESED i kolundan çekiştirip HİZAYA getirdiği olay zaten ESED in Suriyedeki Konumunuda yeterince Gözler önüne sermişti Rus un iti olan Esed aynı zamanda ABD nin de İti oldu demektir "Kahraman"Esedinizin durumu bu
Kardeşim ESAD moduna tekrar girecek miyiz ?
ŞU HABERİN GÜELLİĞİNE BAKINIZ. BEYLER ABD ŞU AN YENİ BİR ÖRGÜT KURDU SURİYDE.30 BİN KİŞİLİK BR GÜÇ ONLAR HENÜZ ACEMİ DAHA. BAKINIZ 388 MİLYON DOLARLIK SİLAH YARDIMI YAPILIYOR PKK YA 2018 DE.BAKINIZ YAKIN ZAMANDA TÜRKİYEYE BÜYÜK OPERASYON SİNYALİ VAR. 2018 BÜTÇESİNEDE TÜRKİYEYİ İŞGAL ETMEK İÇİN 80 MİLYAR DOLAR AYIRMIŞ DİKKAT.KEŞKE CUMHURBAŞKANIMIZ ESADA O YANLIŞ KELİMEYİ KULLANMASA İDİ. YAHU BÖLGEDE KANI DÖKEN ABD VE BATI ÜLKELERİ.150 BİN MİLİTAN SOKTULAR ESADIN ÜLKESİNE 2011 DE.ŞU AN ABD ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYOR BÖLGEDEE.İŞİN SONU TÜRKİYYİ İŞAGAL OLACAK DİKKAT.LİDER ERBAKANDI UNUTMAYALIM.
dost ve stratejik ortak amerikanın kararını değerli buluyorum.suriyenin toprak bütünlüğüne zarar vermemek için deaşa saldırmama kararı çok yerinde.türkiye bu karardan çok fayda sağlıyacaktır.
Diğer Haberler
Veliaht Prens Selman, Türkiye'yi ziyaret edecek

Veliaht Prens Selman, Türkiye'yi ziyaret edecek

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın Petersburg kentinde patlama!

Rusya'nın Petersburg kentinde patlama!

Terör örgütü YPG'den yeni açıklama: Rusya bize söz verdi

Terör örgütü YPG'den yeni açıklama: Rusya bize söz verdi

İslam dünyasını şaşırtan açıklama: "İstanbul'daki karar Kudüs'ü bölme anlamına geliyor"

İslam dünyasını şaşırtan açıklama: "İstanbul'daki karar Kudüs'ü bölme anlamına geliyor"

Zarrab'a bir şok daha! Lüks yatlarına da el konuldu!

Zarrab'a bir şok daha! Lüks yatlarına da el konuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.