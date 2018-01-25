ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın iç güvenlik danışmanı Tom Bossert, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında yapacağı bir hesap hatasının "ciddi sonuçlar doğurabileceğini" söyledi.
İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında gazetecilere bir açıklama yapan Bossert, "Umarım NATO kendisiyle savaşmıyordur" dedi. Türkiye'nin Suriye'deki Kürt grupların "bazı unsurlarıyla ilgili meşru güvenlik kaygıları" olduğunu belirten Bossert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
"Kendisi NATO üyesidir ve arkasına yaslandığında, aldığı kararların yarattığı sonuçları düşündüğünde, bu (ittifaka bağlılık) taahhüdüne bağlı kalmayı sürdüreceği görüşündeyim."
Tom Bossert daha sonra BBC'ye yaptığı açıklamada da Türkiye'den Suriye'nin kuzeyinde gerilimi azaltmasını istediklerini söyledi. Bossert, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in bu konuda görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den, ittifakın Suriye'nin kuzeyindeki durumu ele alacağı bir toplantı düzenlemesini taElp etti.
"SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURULMASINI ÖNERMEDİM"
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Suriye'de güvenli bölge oluşturulması yolunda bir öneride bulunmadığını söyledi. Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için gittiği İsviçre'nin Davos kentinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tillerson, "Mümkün olan bir dizi seçeneği tartıştık. Ancak bir şey önermedik" dedi.
Bununla birlikte Rex Tillerson harekâtın 3. gününde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında bir "güvenlik bölgesi" oluşturma ihtiyacı olabileceğini belirterek, "Bu konuda birlikte çalışmayı umuyoruz" demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün yaptığı açıklamada ABD ile "güvenli bölgenin" görüşülebilmesi için öncelikle güvenin tesis edilmesi gerektiğini söylemişti. Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "ABD ile güvenli bölge veya ciddi bir konuyu bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni tesis etmemiz lazım" diye konuşmuştu.
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