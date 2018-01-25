ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın iç güvenlik danışmanı Tom Bossert, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında yapacağı bir hesap hatasının "ciddi sonuçlar doğurabileceğini" söyledi.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında gazetecilere bir açıklama yapan Bossert, "Umarım NATO kendisiyle savaşmıyordur" dedi. Türkiye'nin Suriye'deki Kürt grupların "bazı unsurlarıyla ilgili meşru güvenlik kaygıları" olduğunu belirten Bossert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi NATO üyesidir ve arkasına yaslandığında, aldığı kararların yarattığı sonuçları düşündüğünde, bu (ittifaka bağlılık) taahhüdüne bağlı kalmayı sürdüreceği görüşündeyim."

Tom Bossert daha sonra BBC'ye yaptığı açıklamada da Türkiye'den Suriye'nin kuzeyinde gerilimi azaltmasını istediklerini söyledi. Bossert, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in bu konuda görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den, ittifakın Suriye'nin kuzeyindeki durumu ele alacağı bir toplantı düzenlemesini taElp etti.