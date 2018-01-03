ABD'li baba, oğlunu öğretmeni ile arabada basınca...

ABD'li baba, 13 yaşındaki oğlunun 44 yaşındaki öğretmeniyle bir arabanın arka koltuğunda cinsel ilişkiye girdiğini tespit etti. Çocuğun babası bir otoparkta park halinde duran araçta oğluyla öğretmeninin yakaladığını söyledi. Çocuğun telefonunda bulunan mesajlar, ikilinin uygun olmayan bir ilişkisi olduğunu doğruladı.

TELEFONDA MESAJLAR BULUNUNCA İTİRAF ETTTİ

Rachel Gonzales isimli öğretmen Oak Manor Bulvarının 5200 bloğundaki arabanın arkasında öğrencisi ile basıldıktan sonra polis harekete geçti. Bay City isimli lisede öğretmenlik yapan kadının, çocuğun babasının talebi doğrultusunda incelemeye tabi tutulduğu ve bulunan mesajların arkasından ilişkiyi itiraf ettiği öğrenildi.

KADIN TUTUKLANDI

Teksas eyaletinde gerçekleşen olaya derhal el koyan Bölge Savcısı, kadını tutuklayarak Matagorda İlçe Hapishanesine gönderdi. Davanın ileriki günlerde görüleceği ifade edildi.