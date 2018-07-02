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Ağaçlar gizlice birbirleriyle konuşabiliyor

02.07.2018 13:34 | Son Güncelleme

Ağaçlar dışarıdan bakınca varlıklarını tek başlarına sürdüren canlılar gibi görünse de altlarındaki toprak aksini söylüyor.

Ağaçlar yeraltındaki mantarlar aracılığıyla birbirleriyle konuşuyor, "ticaret yapıyor" ve hatta savaşıyor.

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AĞAÇLAR iletişim konuşma Toprak ticaret ağaç kökü mantar

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