HABER

AKP'den açıklama: Avrupa'da Türk camisine saldırı

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 14:17 | Son Güncelleme 2 dakika önce

Operasyonun başlamasının ardından Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)'in Minden camisine saldırı düzenlendi.

AKP'den açıklama: Avrupa'da Türk camisine saldırı

Türkiye Suriye Afrin'de, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye yönelik "Zeytin Dalı Operasyonu" başlattı.

Operasyonun başlamasının ardından Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)'in Minden camisine saldırı düzenlendi.

Caminin camları kırıldı, duvarlarına yazılar yazıldı ve duvarlarına boyalar atıldı.

Camiye yönelik saldırıya AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk Twitter hesabından tepki gösterdi. Külünk "Hainler gece korkaklıklarını Almanya Ditib Minden camisine saldırarak göstermişler. Almanya’da güvenlik güçleri hemen bulacak eminim saldıranları" dedi. (Odatv)

PKK'nın sosyal medya yalanları: 4 fotoğraf 4 gerçek
AK Partili Miroğlu'dan Afrin ve PKK çıkışı: Yeniden umut doğabilir
AKP'li başkandan tepki çeken Afrin paylaşımına açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saldırı Almanya Afrin camiye saldırı minden camisi

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Fenerbahçe'nin Davy Klaassen ile görüştüğünü açıkladı

Fenerbahçe'nin Davy Klaassen ile görüştüğünü açıkladı

Afrin operasyonunda teröristleri şoka uğratan taktik!

Afrin operasyonunda teröristleri şoka uğratan taktik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü futbolcudan skandal hareket!

Ünlü futbolcudan skandal hareket!

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

ABD'de hükümet 'kapalı', kamu hizmetleri aksıyor

ABD'de hükümet 'kapalı', kamu hizmetleri aksıyor

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kritik analiz! 'Putin paramparça edecek'

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kritik analiz! 'Putin paramparça edecek'

Erdoğan'dan tepkisinin ardından KKTC'deki gazete saldırıya uğradı

Erdoğan'dan tepkisinin ardından KKTC'deki gazete saldırıya uğradı

Afrin'de son durum! Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden TSK'ya savaş ilanı

Afrin'de son durum! Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden TSK'ya savaş ilanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.