AKP'den açıklama: Avrupa'da Türk camisine saldırı

Türkiye Suriye Afrin'de, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye yönelik "Zeytin Dalı Operasyonu" başlattı.
Operasyonun başlamasının ardından Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)'in Minden camisine saldırı düzenlendi.
Caminin camları kırıldı, duvarlarına yazılar yazıldı ve duvarlarına boyalar atıldı.
Camiye yönelik saldırıya AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk Twitter hesabından tepki gösterdi. Külünk "Hainler gece korkaklıklarını Almanya Ditib Minden camisine saldırarak göstermişler. Almanya’da güvenlik güçleri hemen bulacak eminim saldıranları" dedi. (Odatv)
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