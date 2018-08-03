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Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2018 22:18 | Son Güncelleme

Alman gazetesi Die Welt, Trump yönetiminin Türkiye'nin iki bakanına yönelik yaptırım kararının aslında ekonomik bir anlamının olmadığını, buna rağmen liranın hızla değer kaybettiğini, daha geniş çaplı yaptırım açıklaması halinde devletin iflas edebileceği yorumunu yaptı.

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Dolar kurunun 5.1 liraya yaklaşarak tarihi rekora koştuğunu, bunun ABD yönetiminin Tükiye'nin İçişleri ve Adalet bakanlarına yaptırım uygulamaya başlamasından kaynaklandığını belirten Die Welt ''Aslında açıklanan yaptırımların ekonomik açıdan anlamı yok, ama büyük bir felaketin yaklaşmakta olduğunun sinyalini veriyorlar'' dedi.

'ABD YENİ YAPTIRIMA HAZIR'

''ABD, belli ki, NATO partneriyle ihtilafı tırmandırmaya hazır. Washington bir dizi yeni yaptırıma hazırlanıyor'' iddiasında bulunan Alman gazetesi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan taviz vermez ve ek yaptırımlar yürürlüğe girerse sonuçları çok daha vahim olur ve devletin iflasına kadar varabilir'' öngörüsünde bulundu.

Erdoğan yönetiminin ''Ver papazı al papazı'' tavrı içinde olduğunu ve Türkiye'de 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine çıkarılan rahip Andrew Brunson'ın ABD'de 'rehine' olarak görüldüğünü aktaran Die Welt, Brunson serbest bırakılmadığı gerekçesiyle açıklanan ilk yaptırım kararının bile etkisini gösterdiğini, yılbaşından beri dörtte bir oranında değer kaybeden liranın düşmeye devam ettiğini kaydetti.

'GÖZLER SENATO'DAKİ KREDİ YAPTIRIMI TASLAĞINDA'

DZ Bank'ın döviz uzmanı Sören Hettler'in "Yatırımcılar yeni yaptırımların geleceğinden korkuyor, çünkü her iki taraf da taviz vermeye hazır gibi durmuyor" görüşünü aktaran Alman gazetesi, ABD Senatosu'na Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını engellemeye yönelik tasarı sunulduğunu, bunun kabul edilmesinin Türkiye'ye ağır darbe olacağını, çünkü Türkiye'nin Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) en çok borç alan ülke olduğunu belirtti. Geçen yıl EBRD'den 1.8 milyar dolarlık kredi aldığını hatırlattı.

'KREDİ BALONU VE YÜKSEK ENFLASYON'

Türkiye'ye uluslararası kredilerin engellenmesi için önce Senato'nun onaylaması ve ardından Trump'ın imzalaması gerektiğini, ama böyle bir ihtimalin dahi zaten iki yıldır hızla değer kaybeden liranın serbest düşüşüne yol açtığını, 2016 ortasından beri değer kaybının yüzde 40'ı geçtiğini sıralayarak şöyle devam etti:

"Nedeni, başarısız darbe girişiminden sonra, hükümet ve Merkez Bankası'nın durgunluğu önlemek için ekonomiye yoğun şekilde para dökmesi. Bu sayede krizin önlenmesinin ardından teşvik önlemleri geri çekilmedi. Ekonomik büyüme oranı yüzde 7'yi geçti, ama aynı zamanda kredi balonu oluştu ve enflasyon gemi azıya aldı. Halihazırda resmi kurumlar bile böyle bir sorunun olduğu kabul ediyor".

'ERDOĞAN FAİZİN YÜKSELMESİNE İZİN VERMEDİĞİ İÇİN'

Temmuz ayı itibarıyla enflasyonun yüzde 16'yı geçmesine rağmen faizin yüzde 17.75'te kaldığını ve Erdoğan'ın faizin yükselmesine vargücüyle engel olduğunu aktaran Die Welt, bu yüzden enflasyonu düştükten sonra değerli kağıtlardan geriye elinde asgari gelir kalan yabancı yatırımcıların Türkiye'den çekildiğini, yabancı sermayenin kaçtığını belirtti.

'YABANCI SERMAYEYE EN BAĞIMLI ÜLKE'

'Dünyada Türkiye kadar yabancı sermayeye bağımlı başka ülke olmadığı' saptamasını yapan Alman gazetesi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Erdoğan'ın iktidarında bu bağımlılık git gide büyüdü. Çünkü ülke sürekli olarak ihraç ettiğinden çok ithal ediyor. Bu yüzden sürekli artan cari açığın GSYİH'ya (Milli Gelir) göre oranı 2016'da yüzde 3.8'ken, 2017'de yüzde 5.5'e yükseldi. Bu cari işlemler açığı ancak ülkeye sürekli akan yabancı sermaye varsa —şu sıra günde 200 milyon dolar civarında- telafi edilebilir.''

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Almanya Trump Türkiye Alman gazetesi Die Welt Türkiye-ABD krizi

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Elinizden geleni ardınıza koymayın elbet sizinde sonunuz yakın olacak
Saptamalar doğru. Ancak Diye Wielt unuttuğun bir şey var. TÜRKİYE NE BADİRELER ATLATTİ AC BİRAZ TARİH OKU VE DERS AL.
yastık altındaki dolarları çıkarın. pardon yastığın altına bakın para var mı diye ...
almanya bizi kıskanıyor,asparagas haber,vay benim güzel anadolum ne oldu sana böyle...
arkadaşlar lütfen şunu kaçırmayın;dolar 5.1 lira değil....5 milyon yüz bin lira.....6 sıfır atılmış kelime oyunu haliyle bile korkutucu.Rab yardımcımız olsun.
coşmuş bir ekonomimiz var maşallah çoştukça coşuyor coştukca coşuyor ver mehteri ver coşkuyu
gidip euro alayım yılbaşına 8 lira olacak.
zaten içimizdeki finolarınız ile akşam sabah kurduğunuz hayal bu. ''Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun'' değil mi? ALLAH size ve içimizdeki kuklalarınıza fırsat vermesin.
ulkedeki suriyelileri avrupaya yolcu ettiğimizde anlarlar
avrupanın çini türkiye bu ülkeye bişi olmaz avrupaya araba yiyecek tatil vs hepsi türkiyeden bu ülkemiz iki lafla yıkılcak değil türkiye yoksa onlar napacak onu düşünsünler avrupa ile asyayı birleştiren bi ülkeyiz tırı vırı hepsi yerli telefon televizyonda var vestel gibi yabancı özentisi bizi bu yere getiriyor alma aplle yerli milli olalım adidas alcana al yerli marka takıntısı mcdanols tan yiyecene ahmet ustadan ye
anlat seni dinliyor.
Recep çaldıklarını verse borç falan kalmaz
türk milleti ölmedi lan domuzlar....hükümeti hiç desteklemedim oy vermedim fakattttt yarın reis çıksın maaşlara el konacak desin, yastık altı paralarınızı çıkarın desin, altınlarınızı getirin desin ülkemiz için canımız feda olsun.....her şey vatan için, biz bu vatanı dedelerinmizin kanlarıyla aldık, 3 kuruşa 5 kuruşa papazlara peşkeş çekmeyiz bilesiniz......
Gerçekler acıdır
Reisin umurunda degil dolarlar sayılıyor evdeki
şimdi adamların dogru tespitleride var amaaaa! bu millet gururlu millettir sizin önünüzde boyun eğmektense yanar kül olur, küllerinden yeniden doğar!
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