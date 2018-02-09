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Almanya koalisyon sonrası karıştı! İşte Merkel'in yerine konuşulan isim

DÜNYA HABERLERİ | 09.02.2018 11:05 | Son Güncelleme

Almanya koalisyonun kurulmasının ardından karıştı. SPD lideri Martin Schulz'un duruşu sert bir biçimde eleştiriliyor. Öte yandan şimdiden Merkel sonrası dönem konuşulmaya başlandı. Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Julia Glöckner, potansiyel genç bir Merkel olmaya en büyük adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Almanya koalisyon sonrası karıştı! İşte Merkel'in yerine konuşulan isim

Deutsche Welle Türkçe'nin aktarığına göre, Neue Osnabrücker Zeitung'daki yorumda yerini Andera Nahles'e bırakacağını açıklayan SPD lideri Martin Schulz'un duruşu sert bir biçimde eleştiriliyor:

''Almanya'da hükümetin kuruluşu geride üzüntü bıraktı. Ayrıca siyasi riyakârlığa da büyük bir örnek oluşturdu. Kurulan hükümetin kralı ise Martin Schulz oldu. Ağır yenilgi aldığı seçimlerin ardından Schulz, önce partisi SPD'nin hiçbir şekilde hükûmette yer almayacağını söyledi ama şimdi yer aldı; sonra da partisinin en sevilen temsilcilerinden Sigmar Gabriel‘i devre dışı bıraktı. Yetmezmiş gibi bir de SPD üyeleri koalisyon anlaşmasını henüz oylamadan, saygın SPD’nin başkanlık koltuğuna geçecek isim olarak yalnızca bir kişinin adını telaffuz etti. O da Andrea Nahles. Peki, SPD'ye yeni bir soluk getirmeyi taahhüt eden Schulz'un kendisi değil miydi? Gerçi artık ondan bunu gerçekleştirmesini bekleyen de kalmadı. Ama madem başaramıyor neden partiden tamamen ayrılmıyor? Gerçekten tam bir rezillik.''

Mannheimer Morgen'da Merkel'in önündeki zorlu dört yıl sonrası dönem için, CDU’lu liderin tahtına aday olabilecek isimler ele elınıyor:

"Almanya’da büyük koalisyon müzakerelerinde uzlaşılmasıyla birlikte Merkel sonrası dönem de kendini göstermeye başladı. Aynı zamanda yeni kabinede yer alan Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Julia Glöckner, potansiyel genç bir Merkel olmaya en büyük adaylardan biri. Savunma Bakanlığı görevini sürdüren Ursula von der Leyen da bu pozisyona hiç uzak olmayan bir isim. Ayrıca Saarland eyaletinin Başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de arka sıralardan atağa geçebilir. Bununla birlikte akıllardaki en önemli soru ise şu: Koalisyon müzakerelerinden çıkan sonuca rağmen Angela Merkel nasıl dört yıl daha güçlü bir hükümet lideri olarak kalmayı başaracak? Bazı polisiye filmlerden bildiğimiz şey şu: Yaşlıların, ölümlerini bekleyen mirasçıları varsa, hayatları tehlikeye girebilir."

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Yaşar Aşçıoğlu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
afiyetle yiyin birbirinizi ülkemizin kaderiyle yıllardır uğraşıyorsunuz
Başlığa bakınca içindeki sancının dışa vurumu olduğunu anlıyoruz.Rezillikle ne alakası var.Asıl işin ilginç tarafı kendi rezilliklerini görmeden başkasının rezillikle alakası olmayan bir duruma bu başlık neden atılır.
almanyada yasayan bir türk olarak yaziyorum. adamlar aylardir hükümet kuramadi fakat halk bir gidim bile bundan etkilenmedi. ne fiyatlar artti, ne sagda solda bombalar patladi. 7 haziran 2015 secimleri sonrasi türkiyenin halini biraz hatirlayin da rezillik neymis görün
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