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Anne vahşetinde kan donduran detay!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2018 15:51 | Son Güncelleme

Kıbrıs'ı ayağa kaldıran cinayette korkunç bir detay daha ortaya çıktı. KKTC'de annesi Bilge Lord Kunduracı tarafından öldürülen Ercan'ın vücudunda 31 bıçak yarası saptandı. Meğer küçük çocuk annesine kendisini öldürmemesi için 2 gün boyunca yalvarmış.

Anne vahşetinde kan donduran detay!

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanda 28 Mayıs Pazartesi meydana gelen olayda, Bilge Lord Kunduracı, oğlu Ercan Kaya’yı uyurken defalarca bıçaklayarak öldürdü. Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Olay, bir gün sonra Bilge Lord Kunduracı’nın, eşinin bir arkadaşına attığı WhatsApp’tan gönderdiği mesajla ortaya çıktı. ’Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim’ mesajını alan bu kişi, polise haber verdi.

DEDE DAYANAMADI!

Olayı haber alan Bilge Lord Kunduracı’nın babası Tahir Lord (64) da kızının yaşadığı eve geldi. İçeri giren dede, torununun kanlar içindeki cansız bedenini buldu, kızını da yaralı halde gördü. Gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan ve kendisini dışarı atmak isteyen Tahir Lord, apartmandan çıkarken kalp krizi geçirip merdivenlerden yuvarlandı. Gelen polis ekiplerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Tahir Lord, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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OTOPSİDE HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Hastaneye kaldırılan Bilge Lord Kunduracı ise ilk müdahalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, cinayeti bir gün önce işlediği ortaya çıkan Bilge Lord Kunduracı’nın eşi Ercan Kunduracı tarafından terk edildiği ve boşanma aşamasında olduğu belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından Bilge Lord Kunduracı, yoğun güvenlik önlemlerinde mahkemeye çıkarıldı.

Tüyler ürperten cinayetin ardından Ercan Kaya Kunduracı’nın (7) cansız bedeni, otopsi için adli tıpa gönderildi. Adli tıpta yapılan otopside, küçük Ercan’ın vücudunda 31 bıçak yarası belirlendi. Polis ve savcının yaptığı incelemede olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

BIÇAĞI TUTMAYA ÇALIŞMIŞ

Polis yetkilileri; annesine direnen Ercan’ın bıçağı tutmaya çalıştığını, bu sırada ellerinin içinde ve parmaklarında kesikler oluştuğunu söyledi. Ercan’ın ayrıca annesine iki gün boyunca kendisini öldürmemesi için yalvardığı belirtildi.

RAPOR BEKLENİYOR

Polis yetkilileri, tutuklanan Bilge Lord Kunduracı’nın geçmişinin araştırıldığını, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde muayeneden geçirildiğini kaydetti. Yetkililer, hastaneden gelecek raporun beklendiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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KKTC Kıbrıs anne cinayeti Bilge Lord Kunduracı Ercan Kaya Kunduracı

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