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Antik Mısır mezarında 'öbür dünya'dan mesaj bulundu

27.02.2018 04:01 | Son Güncelleme

Kahire'nin güneyinde 2 bin yıldan daha eskiye dayandığı tahmin edilen yeni bir mezarlık bulundu. Kazı çalışmalarını sürdüren arkeologlar, yılbaşı öncesi yaptıkları kazılarda buldukları bir kolyede şaşırtıcı bir mesajla karşılaştı.

Antik Mısır mezarında 'öbür dünya'dan mesaj bulundu

Mezarlıkta onlarca lahitin yanında "öbür dünya"dan mesaj taşıyan bir kolye bulundu.

Henüz çok başında olunan kazı çalışmalarının yaklaşık 5 yıl sürmesi bekleniyor.

Eski Eserler Bakanı Khaled al-Enany mezarlık alanında 40 lahit, mücevher, altın bir maske ve çanak-çömlek bulunduğunu söyledi.

Mezarlkta inceleme yapan Mısırlı bir arkeolog

Alandaki mezarların milattan önce 300'lü yıllara dayandığını belirten Bakan, "Bu yeni bir keşfin başlangıcı. Yakın zamanda Mısır'a yeni bir arkeolojik çekim merkezi kazandıracağız" diye konuştu.

Mezarlıkta bulunan ufak heykeller

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Arkolojik çalışmaları yürüten ekibin lideri Mustafa Veziri, geçen 3 ay içinde 8 mezarlığa ulaşıldığını ve kazı çalışmalarının 5 yıl sürmesinin beklendiğini açıkladı.

Veziri kazı çalışmaları sırasında yılbaşından hemen önce üzerinde hiyeroglifle "mutlu yıllar" yazılmış bir kolye bulduklarını da söyledi. Veziri "Bu, bize öbür dünyadan gönderilmiş bir mesaj gibiydi" dedi.

Veziri mezarların birçoğunun Antik Mısır'da bilgeliğin tanrısı Thoth'ın rahiplerine ait olduğunu belirtti.

Kapak kısmına tanrı Horus'un oğullarının kafa suretlerinin işlendiği 4 adet küp de bulundu.

Bir arkeolog taş bir mezar üstünde çalışıyor.

Veziri "Küplerde, hayatlarının kaybetmiş kişilerin mumyalanmış iç organları var. Üzerlerinde kime ait olduğunu gösteren hiyeroglifler bulunuyor" dedi.

Kapak kısmına Horus'un oğullarının kafa suretlerinin işlendiği küpler

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Anahtar Kelimeler:
Kahire antik mezar Kolye mesaj

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