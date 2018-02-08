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AP'de skandal Türkiye kararı! Kabul edildi

DÜNYA HABERLERİ | 08.02.2018 18:00 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu, bugün kabul ettiği bir kararda, Türkiye'nin terör propagandası yapan kişilere uyguladığı hukuki yaptırımları kınadı.

AP'de skandal Türkiye kararı! Kabul edildi

Terör örgütü PYD/PKK'nın sözde Fransa Temsilcisini Genel Kurul salonunda ağırlayan Avrupa Parlamentosu (AP), bugün kabul ettiği bir kararda, Türkiye'nin, terör propagandası yapan kişilere uyguladığı hukuki yaptırımları kınadığını bildirdi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, 7 grubun ortaklaşa oluşturduğu Türkiye'de insan haklarının güncel durumu başlıklı karar tasarısını oyladı.

Genel Kurulda üyelerin el kaldırarak oyladığı ve çoğunluk sağlanarak kabul edilen kararda, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı eleştirilerek, harekatın insani açıdan ortaya çıkabilecek sonuçlarının endişe yarattığı belirtildi.

Parlamentonun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini güçlü bir şekilde kınadığı ve bu kınamayı yinelediği ifade edilen kararda, 2016'da ilan edilen OHAL uygulamasının kaldırılması çağrısı yapıldı.

Türkiye'de terörle ilgili faaliyetleri nedeniyle tutuklanan veya hapse mahkum edilen kişilere destek çağrılarının da yer aldığı kararda, birçok Avrupa ülkesinde yasak olan terör propagandasının, Türkiye'de "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirilmesi ve tutuklamalara son verilmesi istendi.

Kararda, PKK'ya silah bırakma, taleplerini pasif ve demokratik yollardan dile getirme ve yeniden müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuldu.

Terör propagandası AB ülkelerinde sert tedbirlerle yasaklanırken, AP üyelerinin Türkiye'den bu tür bir talepte bulunmaları dikkati çekti.

Kararda ayrıca Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ülkelere üyelik öncesi verilen destek fonlarına da değinilerek, bu fonların devlete değil, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında iyileşmelerin sağlanması amacıyla sivil toplum kuruluşlarına ödenmesi gerektiği kaydedildi.

2016'nın kasım ayında Türkiye'nin AB üyeliğinin "dondurulması" yönünde bir kararı kabul eden AP, geçen yıl temmuz ayında ise Türk halkının referandumda kabul ettiği Anayasa değişikliğinin, yürürlüğe girmesi durumunda üyelik müzakerelerinin "askıya alınması" yönünde bir karar almıştı.

BAKAN ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

AB Bakanı Ömer Çelik Twitter hesabından Avrupa Parlamentosu’na tepki gösterdi:

“Zeytin Dalı Harekatına verilen tepkiler, terörle mücadele konusunda çifte standartın ne kadar yayıldığını gösteriyor. Bazıları ‘savaşa savaş eklemeyin’ diyor. Karşı karşıya olduğumuz terörist saldırıları hiç dikkate almıyorlar. Açıkça ‘terörle mücadele etmeyin’ demek bu. Halbuki savaşa savaş eklemiyoruz. Bize en vahşi şekilde saldıran terör örgütlerinin vahşetini durdurmak için meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz.

Zeytin Dalı Harekatına karşı ‘endişe’lerini dile getirenler, terör örgütlerinin saldırısından endişe duymuyorlar mı? Bazıları da ‘Endişelerinizi anlıyoruz ama DEAŞ’a yoğunlaşmak gerekir’ diyorlar. Kendilerine ve bize saldıran DEAŞ’a karşı hassas olanlar, bize saldıran terör örgütü PKK’ya karşı kendilerine zarar vermiyor diye sempati besleme çifte standardına yuvarlanıyorlar.

Bu zihniyet, insan hayatının değerini yaşadığı coğrafya ya da mensup olduğu etnisite veya dine göre ayırt etme hastalığıyla dünyaya bakıyor. O yüzden kendilerine saldıran “terörist” oluyor, bize saldıran ise görmezden geliniyor.

Siyasi ve ahlaki iflastır bu. Mücadelemiz meşrudur. Sivil kayıp olmaması için elden gelen hassasiyet azami düzeyde gösterilmektedir. Sürekli ‘sivil kayıp’ diye cümleye başlayanlara teröristlerin attığı roketlerle kaybettiğimiz canları, sivil kayıpları hatırlatıyorum.

Son derece meşru bir mücadele yürütüyoruz. Maalesef terör örgütleri silah desteğini müttefiklerimizden, ideolojik desteği ise müttefiklerimizin ‘endişe’ ve ‘sivil kayıp’ kelimelerini mesnetsiz ve yanlış yerde kullanmasından kaynaklanan yaklaşımlarından alıyor.

Aylar boyunca insanlarımızın canına, terör örgütlerinin müttefiklerimizden aldığı roketlerle kastedilirken neden aynı ‘endişe’ ve ‘sivil kayıp’lar konusundaki hassasiyet cümlelerini duymadık?

Dünyanın herhangi bir yerinde terörle mücadele etmek gerektiğinde akıllarına ilk olarak Türkiye ile işbirliği yapmayı getirenler, Türkiye kendi güvenliği için terörle mücadele ederken terör örgütlerine sempati gösteriyorlar.”

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Anahtar Kelimeler:
AP Avrupa Parlamentosu Türkiye

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Reis; AB parlementosunda AFRİN harekatını protesto etmek için PKK paçavralarını boyunlarına Dolayıp oturan AB Parlementerlerine " Siz daha ÇOK Ağlayacaksınız" derken birşey biliyorduda söylüyordu Adamların tek derdi "aman itlerimizin başına bi iş gelmesin.Vurmayın etmeyin" başkada bi dertleri yok
Refarandum dan EVET çıktığında ab ile ilişkiler son bulacak idam çıkacak diye beklerken ... Papa da hayır diyordu kişi sevdiği ile beraberdi derken kiliselerde papazlarla arzı endam etmeye basladilar... soyunuz TÜRK degil onu anladıkta tek din islâm diyen bir MÜSLÜMAN papadan dua isteyemez istiyorsa kardinaldir.
Bize ters gelir be AB.. Teröristlere demokratik hak olmaz... Bu kadar meraklıysanız terör kısmına AB topraklarından siz demokratik hak verip, özerlik verin...
İnşallah ira canlanıp 1000 katı güçle başınıza bela olur . o zaman bakalım ne yapacaksınız
suriyeden gelen göç kaplarınıza dayanınca feryatetiniz.insan hakkı falan düşünmediniz,islami kültüre sahip bu insanlara 2sınıf insan gözüyledahi bakmadınız.ama 600 yıl 3 kıtada hüküm sürmüş osmanlının ecdadı TÜRKLER mesele olunca gıcıklığınız tepi yor. nasıl yemedimi? parçalayamadınızmı? etnik,mezhep ayrıştırmalarınız tutmadımı.alet ettiğiniz birtakım zümrede artık tarih boyu acısını çekecek.
Canınız cehenneme..!!!içimizdeki hainler bunların sözüne güvenip bozgunculuk yapmayın sizide satar bu Avrupa çomarları..
AP yada AB ülkeleri ne zaman bizi eleştirip tepki veriyorlarsa doğru yoldayız demektir. Tüm itlerinizi öldürüp size göndereceğiz! Eski Türkiye yok artık!!!
Merak etmeyin pkk terörü onları da vuracak ufak ufak gösterilerle başladı yarında silahla eylemlere toplumun huzurunu devletlerin yapısını bozmaya başlarlar..o zaman bu kararı hatırlarlar..gerçi ab dede yüzyok ..tükürdükçe yarabbi şükür demokrasi diyor...
kardeş valla daha evimizde bile korkudan muhalefeten yapamaz olduk bizde topluma uyalim.dedik yaşa reis bravo reis şanpiyon reis ???anlayana
Sn. Ömer Çelik size bir görev değişimi gerekiyor, böyle giderse çok yakında AB bakanı diye birşey olmayacak.
Bu kadar düşünüyonuz Suriye deki insanları,niye kapınızı açıp almadınız.niye mültecileri ülkenize sokmuyonuz,insan hakları diyorsunuz da bunlara niye insan gibi davranmıyonuz,kucağında çocuğuyla mülteciye çelme attınız bumu insan hakkı,denizlerde öldürdünüz bunlardan sizler sorumlusunuz.hangi insan hakları sizin parlementonuzda geçerli,sadece pkk ve destekçilerinin hakları mı geçerli.müllteci müslüman insan hakları yokmu,el kaldırıp onayladığınız kararlarda vs.sizin seçtiğiniz insana göremi oluyor bu haklar.Türkiye gibi yıllardır,teröristlerle uğraşsaydınız sizler,yerinizden bile kalkamazdınız
Bu kadar düşünüyonuz Suriye deki insanları,niye kapınızı açıp almadınız.niye mültecileri ülkenize sokmuyonuz,insan hakları diyorsunuz da bunlara niye insan gibi davranmıyonuz,kucağında çocuğuyla mülteciye çelme attınız bumu insan hakkı,denizlerde öldürdünüz bunlardan sizler sorumlusunuz.hangi insan hakları sizin parlementonuzda geçerli,sadece pkk ve destekçilerinin hakları mı geçerli.müllteci müslüman insan hakları yokmu,el kaldırıp onayladığınız kararlarda vs.sizin seçtiğiniz insana göremi oluyor bu haklar.Türkiye gibi yıllardır,teröristlerle uğraşsaydınız sizler,yerinizden bile kalkamazdınız
Onlar sizin devrişmeleriniz, Fransa'nın, İngiltere'nin, ABD nin, Almanya'nın vs... üzerinde vesayet kurup; Türkiye ve Ortadoğu dan nemalanıp, kral gibi yaşıyor milletiniz...
Bu kadar düşünüyonuz Suriye deki insanları,niye kapınızı açıp almadınız.niye mültecileri ülkenize sokmuyonuz,insan hakları diyorsunuz da bunlara niye insan gibi davranmıyonuz,kucağında çocuğuyla mülteciye çelme attınız bumu insan hakkı,denizlerde öldürdünüz bunlardan sizler sorumlusunuz.hangi insan hakları sizin parlementonuzda geçerli,sadece pkk ve destekçilerinin hakları mı geçerli.müllteci müslüman insan hakları yokmu,el kaldırıp onayladığınız kararlarda vs.sizin seçtiğiniz insana göremi oluyor bu haklar.Türkiye gibi yıllardır,teröristlerle uğraşsaydınız sizler,yerinizden bile kalkamazdınız
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