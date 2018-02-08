AP'de skandal Türkiye kararı! Kabul edildi

Türkiye'de terörle ilgili faaliyetleri nedeniyle tutuklanan veya hapse mahkum edilen kişilere destek çağrılarının da yer aldığı kararda, birçok Avrupa ülkesinde yasak olan terör propagandasının, Türkiye'de "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirilmesi ve tutuklamalara son verilmesi istendi.

Parlamentonun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini güçlü bir şekilde kınadığı ve bu kınamayı yinelediği ifade edilen kararda, 2016'da ilan edilen OHAL uygulamasının kaldırılması çağrısı yapıldı.

Terör örgütü PYD/PKK'nın sözde Fransa Temsilcisini Genel Kurul salonunda ağırlayan Avrupa Parlamentosu (AP), bugün kabul ettiği bir kararda, Türkiye'nin, terör propagandası yapan kişilere uyguladığı hukuki yaptırımları kınadığını bildirdi.

Kararda, PKK'ya silah bırakma, taleplerini pasif ve demokratik yollardan dile getirme ve yeniden müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuldu.

Terör propagandası AB ülkelerinde sert tedbirlerle yasaklanırken, AP üyelerinin Türkiye'den bu tür bir talepte bulunmaları dikkati çekti.

Kararda ayrıca Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ülkelere üyelik öncesi verilen destek fonlarına da değinilerek, bu fonların devlete değil, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında iyileşmelerin sağlanması amacıyla sivil toplum kuruluşlarına ödenmesi gerektiği kaydedildi.

2016'nın kasım ayında Türkiye'nin AB üyeliğinin "dondurulması" yönünde bir kararı kabul eden AP, geçen yıl temmuz ayında ise Türk halkının referandumda kabul ettiği Anayasa değişikliğinin, yürürlüğe girmesi durumunda üyelik müzakerelerinin "askıya alınması" yönünde bir karar almıştı.

BAKAN ÇELİK'TEN SERT TEPKİ



AB Bakanı Ömer Çelik Twitter hesabından Avrupa Parlamentosu’na tepki gösterdi:

“Zeytin Dalı Harekatına verilen tepkiler, terörle mücadele konusunda çifte standartın ne kadar yayıldığını gösteriyor. Bazıları ‘savaşa savaş eklemeyin’ diyor. Karşı karşıya olduğumuz terörist saldırıları hiç dikkate almıyorlar. Açıkça ‘terörle mücadele etmeyin’ demek bu. Halbuki savaşa savaş eklemiyoruz. Bize en vahşi şekilde saldıran terör örgütlerinin vahşetini durdurmak için meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz.