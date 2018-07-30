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Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2018 19:16 | Son Güncelleme

Arap medyasında yer alan iddialara göre, Katar'da yaşanan darbe girişiminde üst düzey bir Katar Askeri yetkilisi, bir Türk subayı tarafından başından vurularak öldürüldü.

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası Katar'da 15 Temmuz hain darbe girişimine benzer bir kalkışma yaşandığını iddia etti. İddiaya göre tKatar'da da bir Türk subayı, darbe girişiminde bulunan generali başından vurarak öldürdü.

GDN News'in Doha'dan geçtiği haber göre, Türk subay, Lakhouya Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Mohammed bin Abdulaziz bin Nasser Al-Ateya'yı başından vurdu.

RESMİ İZİN OLMADAN SARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Habere göre; Türk yetkili, resmi izin olmadan Al-Wajba Sarayı'na girmeye çalıştığı için generali öldürdü.

İddia sosyal medyada da geniş yankı buldu; Twitter kullanıcıları #Turkish_kills_Qatari-officer başlığı açarak olayı hakkında çok sayıda mesaj paylaştı.

ARBEDENİN ARDINDAN SİLAHLA VURDU

Türk subayın, generali saraydan içeri almamak için başlayan arbedenin ardından vurduğu belirtildi.

Katar medyası, 60 yaşındaki General Al-Ateya'nın geçtiğimiz cuma günü öldüğünü öne sürerken, sosyal medyadaki haberlerle ilgili doğrulama ya da yalanlama yapılmadı.

Türk askerleri; Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'dan oluşan Arap dörtlüsünün Katar rejimine ambargo kararı almasının hemen ardından, 19 Haziran 2017'de Doha'ya gelmiş ve ülkede kurulan Türk üssüne yerleşmişti.

İDDİALAR TÜRK MEDYASINDA YANKILANDI

Arap medyasında yer alan bu iddialar Türkiye'de de geniş yankı buldu. Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu ve Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

İşte o mesajlar;

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